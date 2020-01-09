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Закупка газа без тендера: УЗ начало служебное расследование

Четверг, 9 января 2020, 15:58
 

В Укрзализныце заявили, что Департамент экономической и информационной безопасности в декабре 2019 года начал служебное расследование факта закупки структурным подразделением компании природного газа на основании счетов без тендерных процедур и заключенных договоров.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Исследуются обстоятельства проведения этих платежей, причины, устанавливаются ответственные лица.

О результатах проверки будет проинформирована общественность, а виновные - будут привлечены к ответственности. Кроме того, будет проведена проверка законности всех закупок природного газа компанией в течение всего прошлого года", - говорится в сообщении.

Напомним:

Филиал Укрзализныци "Центр обеспечения производства" закупил газа на 18 миллионов гривень без проведения тендера.

Экономическая правда

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Укрзализныця тендер газ

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