Госстат: Инфляция в 2019 году составила 4,1%

В 2019 году рост потребительских цен в Украине замедлился до 4,1% в сравнении с 9,8% в 2018 году.

Об этом сообщает Госстат.

Отмечается, что в в 2017 году показатель инфляции составил 13,7%, в 2016 - 12,4%, в 2015 - 43,3%.

В декабре 2019 года, по сравнению с предыдущим месяцем, дефляция составила 0,2%.

По данным Госстата, среднегодовая инфляция в 2019 году (январь-декабрь к январю-декабрю предыдущего года) снизилась до 7,9% с 10,9% годом ранее.

Базовая инфляция в декабре по сравнению с ноябрем 2019 составила "минус" 0,3%, за год в целом - 3,9%.

По словам финансового аналитика группы ICU Михаила Демкива, в конце января учетную ставку снова значительно снизят на 1,5-2 п.п.

Напомним:

В ноябре 2019 года потребительские цены в Украине выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом измерении инфляция замедлилась до 5,1%.

Экономическая правда