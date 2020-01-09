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Завод Коломойского отсудил у Приватбанка 22 миллиона

Четверг, 9 января 2020, 15:34
 

Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского против Приватбанка и взыскал с банка 21,85 млн гривен долга по кредиту рефинансирования.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда от 17 декабря.

Средства с Приватбанка взыскали в пределах мирового соглашения, которое завод заключил с Национальным банком.

В судебных материалах говорится, что до национализации Приватбанка завод выступил поручителем по кредиту рефинансирования, который Нацбанк выдал Приватбанку.

В качестве залога завод передал НБУ вагоны и тепловозы стоимостью 40 млн грн. После национализации НБУ хотел вернуть долг по кредиту рефинансирования, поэтому обратился к поручителю и готов был продать заложенное имущество.

Напомним:

В августе 2019 года Хозсуд Днепропетровской области утвердил мировое соглашение между Нацбанком и АО "Никопольский завод ферросплавов", который является имущественным поручителем по кредитным обязательствам Приватбанка.

В нобяре 2019 года АО "Никопольский завод ферросплавов", который является имущественным поручителем по кредитным обязательствам Приватбанка, согласился выплатить часть своей задолженности.

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авиация Приватбанк

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