Стало известно, сколько принесет украинской экономике транзит газа
Продолжение транзита российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины принесет экономике дополнительные 2% ВВП в год, суммарный положительный эффект, без дохода от транзита, составит 150 миллиардов гривень.
Об этом сообщил председатель Оператора газотранспортной системы Сергей Макогон во время пресс-брифинга 9 января.
"По нашим расчетам, макроэкономическое влияние нового контракта на транзит газа составит около 2% ВВП", - сообщил Макогон.
Также глава ОГТСУ отметил, что суммарный положительный эффект от транзита газа в течение пяти лет составит почти 150 млрд грн.
"Мы посчитали, что суммарный положительный эффект на экономику в течение пяти лет, кроме доходной части от самого транзита, составит около 150 млрд грн", - сказал он.
Напомним:
После временного снижения в 35-45 млн кубометров в сутки, транзит российского газа через территорию Украины постепенно выходит на запланированные объемы в 100 миллионов кубометров в сутки.
Как ранее сообщал исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, гарантированные доходы от транзита газа составят 7,2 миллиарда долларов за 5 лет.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua