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Укрзализныця закупила без тендера газа на 18 миллионов – Prozorro

Четверг, 9 января 2020, 14:56
 
Prozorro

Филиал Укрзализныци "Центр обеспечения производства" закупил газа на 18 миллионов гривень без проведения тендера.

Об этом сообщает пресс-служба системы Prozorro.

"Как заказчик в понимании закона любую закупку на такую сумму УЗ может проводить только через конкурентные торги. Более того, никакой информации о сделках между Укрзализныцей и поставщиком на портале Prozorro нет.

Проведение закупок в обход предусмотренных законом процедур - это наглое нарушение закона. И в Кодексе Украины об административных правонарушениях четко прописано за это ответственность - штраф от 700 до 1000 налоговых минимумов. То есть от 11 до 17 000 гривень.

Ждем объяснения руководства Укрзализныци, внутреннее расследование и привлечение виновных к ответственности. 

Потому что это не просто невыполнение процедуры, а неэффективное расходование средств налогоплательщиков и возможно нанесение ущерба государству", - отмечают в Prozorro.

Напомним:

25 ноября стало известно, что филиал Укрзализныци по результатам тендеров хотел заключить пять соглашений по поставке угля на 12,49 миллиона гривень, с компанией "Раксел", которая через еще одну венгерскую компанию планировала поставлять уголь с РФ.

Однако позже Укрзализныця отменила тендер на эту закупку.

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Укрзализныця

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