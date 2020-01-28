Новости 28 января: цена на газ, дефицит госбюджета, средняя зарплата, УЗ

О цене на газ. Кабинет министров привязал цену продажи "Нафтогазом Украины" природного газа населению и теплокоммунэнерго к котировкам на нидерландском хабе TTF.

В январе 2020 года оптовая цена на газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым "Нафтогаз" поставляет газ в рамках ПСО, составит 4,65 гривен за кубометр (без учета НДС и расходов на его доставку).

О дефиците госбюджета. Госбюджет Украины-2019 сведен с дефицитом 78,05 млрд грн при установленном в госбюджете потолке 91,13 млрд грн.

О средней зарплате. Средняя номинальная зарплата штатных работников в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем увеличилась на 14,8%, а в годовом измерении (до декабря 2018 года) - выросла на 16%, составив 12 264 гривни.

Об Укрзализныце. Наблюдательный совет Укрзализныци принял решение об увольнении главы правления компании Евгения Кравцова, и.о. главы правления могут назначить члена набсовета Желько Марчека.

О 500 миллионах евро помощи от ЕС. Украина выполнила условия для получения второго транша макрофинансовой поддержки от Европейского Союза в размере 500 миллионов евро, транш ожидается в первом квартале 2020 года.

Об облигациях. По итогам аукциона по продаже облигаций внутреннего госзайма Минфин привлек в государственный бюджет 6,3 млрд грн, впервые за более чем 5 лет выпустив 7-летние гривневые облигации.

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Золотовалютные резервы Украины: достаточно ли средств в "копилке" НБУ

Нынешний уровень международных резервов Украины в целом можно считать достаточным, но не устойчивым, на грани достаточности. А относительно объема внешней задолженности — явно недостаточным.