Украина получит 500 миллионов помощи от ЕС в ближайшие месяцы — Гончарук

Украина выполнила условия для получения второго транша макрофинансовой поддержки от Европейского Союза в размере 500 миллионов евро, транш ожидается в первом квартале 2020 года.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил на совместном пресс-брифинге с исполнительными вице-президентом Европейской Комиссии по направлению "Экономика, работающая для людей" Валдисом Домбровскисом.

"ЕС подтвердил, что Украина выполнила все условия для получения следующего транша макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро, что также будет способствовать макроэкономической стабильности Украины.

... Мы ожидаем, что этот транш может быть получен в первом квартале этого года, в ближайшие недели, месяцы ", - резюмирует Гончарук.

Вице-президент ЕК отметил, что комиссия готова выделить транш, но для этого Украина должна выполнить условия сотрудничества с МВФ.

"Мы приветствуем соглашение, которого Украина достигла с МВФ в начале декабря по новой трехлетней программе в рамках механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facilyty). Мы ожидаем выполнения Украиной ключевых предварительных действий, согласованных с МВФ.

Со своей стороны мы уже запустили соответствующие процедуры, чтобы выплата (второго транша. - ред.) состоялась, как только Украина выполнит условия программы МВФ", - отметил Домбровскис.

Напомним:

В конце июня 2018 года Евросоюз окончательно утвердил миллиард евро макрофинансовой помощи для Украины, которая будет направлена ​​на покрытие финансовых потребностей Украины и поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ.

В декабре 2018-го Еврокомиссия предоставила Украине первый транш макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года.

Ранее сообщалось, что Украина может получить второй транш макрофинансвой помощи от Евросоюза до конца 2019 года при условии принятия законодательства о финансовом мониторинге, а чтобы начать выборку средств, стране нужно будет находиться в программе МВФ.

Международный валютный фонд предварительно согласовал программу финансирования Украины на $ 5,5 миллиарда на три года.

В заявлении МВФ отмечается, что программу еще должен утвердить Совет директоров МВФ, а решение будет зависеть от выполнения Украиной ряда неотложных действий.

"Мы согласились с президентом, что экономический успех Украины зависит от соблюдения законности в стране, сокращение влияния интересов определенных лиц, защиты тех достижений, которые были получены после очистки банковского сектора Украины и возврата средств налогоплательщиков, потраченных в результате банкротства банков", - заявила директор распорядителем фонда Кристалина Георгиева.

Экономическая правда