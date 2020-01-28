Правительство изменило принцип формирования цены на газ для населения

Кабинет министров ограничил цену продажи "Нафтогазом Украины" природного газа населению и теплокоммунэнерго среднеарифметическим значением цены газа на нидерландском хабе TTF.

Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства.

"С 1 января 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" осуществляет продажу/поставку природного газа ... по ценам, устанавливаемым продавцом (поставщиком) и покупателем (потребителем), но не выше уровня, который, в частности учитывает среднеарифметическое значение фактических цен природного газа на следующие сутки поставки газа на нидерландском газовом хабе ..., разницу (спрэд) между ценой на хабе TTF и границе Украины, а также тариф на услуги транспортировки газа для точки входа в Украину...", - говорится в документе.

Отмечается, что с 1 января 2020 года цена покупки природного газа по спецобязательствам не может быть выше цены ее продажи в соответствии с вышеуказанными условиями плюс торговая надбавка НАК на уровне 1,917% от этой цены.

Напоминаем:

С 1 января 2020 цена на газ для населения должна была стать стать рыночной. Такое условие прописано в меморандуме о сотрудничестве Украины с МВФ.

До этого "Нафтогаз" поставлял населению топливо по сниженной цене на условиях так называемых специальных обязательств.

Для определения цены на газ по специальным обязательствами "Нафтогаз" анализировал четыре показателя: цену для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные Минэкономики по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенную цену на украинской энергетической бирже, цену по правительственному постановлению №867, которое устанавливает цену 8,55 грн за куб м.

Экономическая правда