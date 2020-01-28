Госказначейство уточнило данные по дефициту госбюджета-2019

Госбюджет Украины-2019 сведен с дефицитом 78,05 млрд грн при установленном в госбюджете потолке 91,13 млрд грн.

Уточнения данные опубликовала Государственная казначейская служба.

Отмечается, что дефицит общего фонда госбюджета составил 68,85 млрд грн при потолке 69,62 млрд грн.

Напомним:

Ранее сообщалось, что по оперативным данным Государственной казначейской службы общий дефицит государственного бюджета в 2019 году был меньше планового и составил 81,2 миллиарда гривен (около 2% ВВП).