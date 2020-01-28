Все разделы
Укр / Рус

Госказначейство уточнило данные по дефициту госбюджета-2019

Вторник, 28 января 2020, 16:08
 

Госбюджет Украины-2019 сведен с дефицитом 78,05 млрд грн при установленном в госбюджете потолке 91,13 млрд грн.

Уточнения данные опубликовала Государственная казначейская служба.

Отмечается, что дефицит общего фонда госбюджета составил 68,85 млрд грн при потолке 69,62 млрд грн.

Напомним:

Ранее сообщалось, что по оперативным данным Государственной казначейской службы общий дефицит государственного бюджета в 2019 году был меньше планового и составил 81,2 миллиарда гривен (около 2% ВВП).

Ранее Минфин сообщал, что государственный бюджет за 2019 год сведен с дефицитом 72,4 миллиарда гривень, или 1,8% ВВП.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

дефицит бюджет Казначейство

powered by lun.ua
Материалы по теме
Сколько Украине нужно одолжить в 2020 году 14 января 2020, 11:45
Дефицит госбюджета–2019 оказался меньше планового – предварительные данные 8 января 2020, 09:55
Дефицит торговли товарами Украины продолжает увеличиваться 17 ноября 2019, 14:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!