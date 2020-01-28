Госказначейство уточнило данные по дефициту госбюджета-2019
Вторник, 28 января 2020, 16:08
Госбюджет Украины-2019 сведен с дефицитом 78,05 млрд грн при установленном в госбюджете потолке 91,13 млрд грн.
Уточнения данные опубликовала Государственная казначейская служба.
Отмечается, что дефицит общего фонда госбюджета составил 68,85 млрд грн при потолке 69,62 млрд грн.
Напомним:
Ранее сообщалось, что по оперативным данным Государственной казначейской службы общий дефицит государственного бюджета в 2019 году был меньше планового и составил 81,2 миллиарда гривен (около 2% ВВП).
Ранее Минфин сообщал, что государственный бюджет за 2019 год сведен с дефицитом 72,4 миллиарда гривень, или 1,8% ВВП.
Экономическая правда
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