"Нафтогаз" установил цену на газ для населения по новой методике Кабмина

В январе 2020 года оптовая цена на газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым "Нафтогаз" поставляет газ в рамках ПСО, составит 4,65 гривен за кубометр (без учета НДС и расходов на его доставку).

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Подчеркивается, что это на 25% меньше, чем в январе 2019 года.

"Новая цена рассчитана Нафтогазом в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 24 января 2020 года.

Таким образом Украина выполняет обязательства перед МВФ по поэтапному переходу к рынку газа со свободным ценообразованием и конкуренцией за бытового потребителя между многими поставщиками газа", - говорится в сообщении.

По новой методике, цена на текущий месяц будет определяться согласно фактическим биржевым торгам, которые происходили с 1 по 22 число этого месяца.

"Нафтогаз" будет публиковать цену на текущий месяц в течение нескольких рабочих дней после 22 числа.

Напомним:

В декабря 2019 года цена на газ для украинцев (без НДС и расходов на его доставку) составляла 4,27 гривни за кубометр.

Кабинет министров привязал цену продажи "Нафтогазом Украины" природного газа населению и теплокоммунэнерго к котировкам на нидерландском хабе TTF.

С 1 января 2020 года действует две цены на газ ПСО: гарантированная (квартальная) и месячная.

Гарантированная цена ПСО зафиксирована на уровне 6,91 грн за куб. м (с НДС и стоимостью доставки и торговой наценки). Эта цена действует автоматически до конца апреля.

В январе 2020 года месячная цена совпадает с гарантированной, и составляет те же 6,91 грн/м³.

С 1 января 2020 цена на газ для населения должна была стать стать рыночной. Такое условие прописано в меморандуме о сотрудничестве Украины с МВФ.

До этого "Нафтогаз" поставлял населению топливо по сниженной цене на условиях так называемых специальных обязательств.

Для определения цены на газ по специальным обязательствами "Нафтогаз" анализировал четыре показателя: цену для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные Минэкономики по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенную цену на украинской энергетической бирже, цену по правительственному постановлению №867, которое устанавливает цену 8,55 грн за куб м.

Экономическая правда