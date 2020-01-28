В годовом измерении средняя зарплата выросла на 16% – Госстат

Средняя номинальная зарплата штатных работников в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем увеличилась на 14,8%, а в годовом измерении (до декабря 2018 года) - выросла на 16%, составив 12 264 гривни.

Об этом сообщает Госстат.

Наибольший рост средней зарплаты штатных работников в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года наблюдался в Николаевской (на 25,9%), Ровенской (на 20,9%), Хмельницкой (на 20,8%), Киевской (на 29%), Днепропетровской (на 18,6%), Запорожской (на 17,4%), Луганской (на 16,8%), Донецкой (на 16,6%), Волынской (на 16,5%), Тернопольской (на 16 2%), Одесской (на 16,1%) и Черкасской (на 16%) областях.

Самый высокий уровень зарплат в декабре зафиксировали в Киеве - 18 869 грн, самый низкий - в Черниговской области - 8 851 грн.

В то же время средняя заработная плата работника в Донецкой области составила 13 177 грн, Луганской области - 10 195 грн (кроме временно оккупированных территорий).

Подчеркивается, что, по сравнению с декабрем 2018 года, в декабре 2019 года заработная плата всего выросла в сфере информации и телекоммуникаций (на 26,5%), финансовой и страховой деятельности (на 22,7%), деятельности административного и вспомогательного обслуживания ( на 22,5%).

Напомним:

В ноябре 2019 года средняя номинальная зарплата уменьшилась на 0,4% и составила 10 679 грн, но выросла на 16,6% в годовом измерении.

Экономическая правда