Новости 20 января: схема с метро на Виноградарь, резкий рост безработицы и Микитась, которого "сняли" с самолета

О резком росте безработицы. За декабрь количество безработных в Украине резко выросла на 15% - с 288,9 тысячи в ноябре, до 338,2 тысячи в декабре 2019 года.

О схеме с "метро на Виноградарь". Бенефициары генподрядчика продлениия "зеленой" ветки метро – компании "Киевметрострой" – положили авансовые средства на работы на депозит и выводили проценты на третьи компании.

О Микитасе, которого "сняли" с самолета. Бывшего нардепа Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии на более чем 81 миллион гривен, сняли с рейса при попытке вылета из Украины 20 января.

О снижении платежек. В 124 городах Украины 131 предприятие теплокоммунэнерго осуществили перерасчет и снизили платежки за тепло и горячую воду до 30%, это стало возможным, из-за снижения рыночных цен на газ.

О рейтингах. В рейтинге инновационных экономик-2020 от агентства Bloomberg Украина потеряла 3 позиции и занимает 56 место из 60 в рейтинге.

О газе из РФ. Возможность покупки "Нафтогазом" природного газа непосредственно у "Газпрома" будет зависеть как от цены, которую будет готова предложить российская компания, так и от решения Кабмина.

О мировой экономике. Международный валютный фонд прогнозирует, что в 2020 году мировая экономика ускорится до 3,3% (с 2,9% в 2019 году), а в 2021 году на 3,4%.

Вы хотите знать больше?

Борьба с ветряными мельницами: почему война с нелегальными АЗС может закончиться провалом

Почему выбранные властью методы борьбы с нелегальными игроками на топливном рынке могут закончиться ничем. Что следовало бы изменить? (укр)

13 впечатляющих технических новинок с выставки в Лас-Вегасе

Искусственные люди, принтер для лица, гибкий ноутбук, телевизоры 8К, электромобиль от Sony. Ежегодная выставка потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе удивила мир инновационными гаджетами.