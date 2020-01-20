МВФ предсказывает укрепление мировой экономики, но не такое быстрое, как ранее

Международный валютный фонд прогнозирует, что в 2020 году мировая экономика ускорится до 3,3% (с 2,9% в 2019 году), а в 2021 году на 3,4%.

Об этом сообщает Bloomberg.

По сравнению октябрем 2019 года прогноз на 2020 год ухудшен на 0,1 п.п., а на 2021 год - на 0,2 п.п.

По оценкам МВФ, есть значительные риски, связанные с обострением геополитической напряженности, особенно между США и Ираном, а также с усилением социальной напряженности, дальнейшим ухудшением отношений США с торговыми партнерами и углублением экономических трений между другими странами.

Также, как отмечает Bloomberg, ощущение стабилизации глобального роста разделяют многие экономисты, а также некоторые центральные банки.

МВФ сделал скромное понижение прогнозов на 2020 год для США и Еврозоны, в то время как прогноз Индии был урезан более чем на процентный пункт.

Прогноз роста мировой торговли был снижен до 2,9% с 3,2%, что лучше чем прошлогодний прогноз на 1%.





