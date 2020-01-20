В 124 городах Украины платежки на тепло и горячую воду снижены до 30% — Гончарук

В 124 городах Украины 131 предприятие теплокоммунэнерго осуществили перерасчет и снизили платежки за тепло и горячую воду до 30%, это стало возможным, из-за снижения рыночных цен на газ.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук.

По словам премьера к правительственной инициативе присоединились уже 19 областных центров: Винница, Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Запорожье, Белая Церковь, Кропивницкий, Северодонецк, Львов, Одесса, Ровно, Тернополь, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Чернигов, Ивано-Франковск, Киев.

Сообщается, что в 5 областных центрах перерасчет проихводится не будет, речь идет о Сумах, Черкасах, Черновцах, Николаеве и Полтаве.

Также Гончарук привел примеры уменьшенных платежек по регионам Украины:

"Так, к примеру, за декабрь 2019 уменьшено платежки для населения:

- сумма перерасчета по 1-комнатных квартирах:от 80 грн Киевская обл. и до 292 грн в Львовской обл;

- по 2-комнатных квартирах: от 110 грн в Черниговской обл, до 435 грн в Днепропетровской обл;

- по 3-комнатных квартирах: от 140 грн в Днепропетровской обл, до 563 грн в Ровенской обл.

А, например, в Тернополе по решению органов местного самоуправления люди получили скидку за услуги теплоснабжения за три месяца: октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года", - пишет Гончарук.

По словам премьера это стало возможным, потому что цены на газ на рынке снизились, а правительство предоставило местным властям механизм, чтобы сделать корректировки в платежках.

Напомним:

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что найдено решение, которое позволит снизить тарифы на отопление почти вдвое следующей зимы.

Премьер-министр Алексей Гончарук в ходе встречи Совета регионов заявил, что "платежки" за тепловую энергию за счет их корректировки в соответствии с рыночной ценой на газ в декабре могут быть снижены на 300-400 гривен.

Также 17 января Антимонопольный комитет рекомендовал предприятиям теплокоммунэнерго и органам местного самоуправления пересмотреть тарифы для населения за отопление и горячую воду из-за снижения цены на газ.

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Экономическая правда