13 впечатляющих технических новинок с выставки в Лас-Вегасе

ЭП прочитала репортажи с выставки ряда ведущих западных СМИ и сделала подборку из тринадцати самых впечатляющих технологических новинок.

13. Телевизор на всю стену

Samsung представила самый большой телевизор в истории CES. Диагональ экрана Wall MicroLED TV составляет 292 дюйма (7,4 м).

Корейская компания считает, что устройство будет востребовано в бизнес-сегменте и сегменте "лакшери"-жилья. Экран весит 12,5 кг и имеет разрешение 3840 x 2160

12. "Невозможная свинина"

Развивая успех созданного в 2019 году продукта "Невозможный бургер 2.0", американская компания Impossible Foods выпустила заменитель свинины на растительной основе под названием Impossible Pork ("Невозможная свинина").

Как и в "Невозможном бургере", основным белком в "Невозможной свинине" является соя, а в качестве источников жира служат подсолнечное и кокосовое масла.

Журналисты ряда американских изданий попробовали новинку и сказали, что продукт на вкус не отличается от свинины.

11. Искусственные люди

Проект корейской компании Neon AI работает над созданием видеочатботов, которые будут вести себя как люди.

CEO Neon Праван Мистри говорит, что цель проекта — научить реалистичных цифровых людей выступать в качестве учителей, например, консультантов и помощников в области здравоохранения.

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Благодаря технологии ИИ видеочатботы будут постоянно учиться и адаптироваться, чтобы стать для реальных людей уникальными компаньонами.

"Мы хотим раздвинуть границы, чтобы машины знали о нас больше: устали мы или счастливы, какие эмоции переживаем. Чем лучше машины будут нас понимать, тем лучше мы сможем с ними соединиться", — объясняет Мистри.

10. Гибкий ноутбук

Lenovo представила 13-дюймовый OLED-планшет ThinkPad X1 Fold. Он может складываться в несколько разных конфигураций. Это позволяет ему работать как ноутбук, планшет или маленький рабочий стол. Ноутбук весит менее 1 кг и поступит в продажу во второй половине 2020 года по цене 2 499 дол.

9. "Рециклер" воды

Учитывая нехватку питьевой воды в мире, компании ищут способы сократить ее потребление. Компания из США Hydraloop создала устройство, которое позволяет домовладельцам повторно использовать 85% потребляемой воды.

Одноименный продукт Hydraloop размером с холодильник подключается к системе водоснабжения дома. После установки он принимает отходящие сточные воды и обрабатывает их несколькими способами: осаждением, флотацией, флотацией растворенного воздуха и фракционированием пены.

Затем очищенная вода обрабатывается аэробным биореактором и дезинфицируется ультрафиолетом. Полученная чистая вода пригодна для повторного использования в туалете, стиральной машине, бассейне и в саду.

По расчетам разработчиков, семья из четырех человек может сэкономить до 76 кубометров воды в год. Сейчас в эксплуатации находится около ста таких устройств. Цена одного составляет 4 тыс долл.

8. Телевизоры 8K

Корейская компания LG представила линейку 8K-телевизоров OLED ZX Real 8K TV с диагональю 77 и 88 дюймов. Телевизоры поддерживают разрешение 7680 на 4320 при соотношении сторон 16:9 и поддерживают трансляцию 60 к/с. В линейку войдут восемь новых моделей с экранами 77 и 65 дюймов.

7. Электромобиль от Sony

Неожиданно для всех Sony представила прототип электромобиля на базе платформы Vision-S. Седан создан в сотрудничестве с австрийской инжиниринговой компанией Magna Steyr. В проекте также участвовали Nvidia, Continental, Bosch, ZF и Qualcomm. В Sony разработали для электромобиля только электронику и программное обеспечение с зачатками ИИ.

Машина имеет 33 датчика, которые оценивают обстановку снаружи и внутри авто. Они следят за состоянием водителя и его вовлеченностью в процесс управления. Седан оснащен двумя электромоторами общей мощностью 544 л. с. Время разгона до 100 км/ч — 4,8 с, максимальная скорость — 240 км/ч.

6. Зубная щетка для всей челюсти

Щетка Y-Brush чистит зубы за десять секунд: по пять секунд на обе челюсти. Стоит гаджет 125 долл. Y-Brush напоминает спортивную каппу, изобилующую крошечными кисточками, которые вибрируют при чистке.

Устройство создал одноименный стартап из Франции. Он поставил цель собрать на Kickstarter 25 тыс долл, а собрал 165 тыс долл.

5. Принтер для временных тату

Машина для нанесения временной татуировки Prinker S позволяет за три секунды нанести татуировку на любом участке тела. Устройство стоит 269 долл, а татуировка держится на теле до трех дней.

Можно наносить черно-белые и цветные тату. Устройством можно управлять через мобильное приложение, где на выбор есть более 5 тыс разнообразных рисунков. Набор черно-белых картриджей стоит 99 долл, цветных — 149 долл.

4. Принтер для "омолаживания" лица

Компания Procter & Gamble представила ручной струйный принтер Opte. Он ищет темные пятна на коже и закрашивает их крошечными каплями пигмента для их лечения или сокрытия.

Встроенная миниатюрная камера сканирует кожу в поисках любого темного пятна, а затем 120 термоструйных сопел распределяют точное количество пигмента для "закрашивания" пятна.

Opte оснащен картриджем на 60 процедур. Компания продает стартовый комплект за 599 дол.

Он состоит из принтера, зарядного устройства и картриджа. Устройство обрабатывает кожу тремя оттенками.

3. Гаджет для создания макияжа

Компания L'Oreal представила набор Perso для ухода за кожей и макияжа.

Он позволяет создавать индивидуальные формулы губной помады или средств по уходу за кожей. Для работы устройства нужно загрузить в него краску для губ или ингредиенты для ухода за кожей, а затем с помощью приложения на смартфоне создать собственный продукт.

2. Лейкопластырь для предотвращения преждевременной эякуляции

фото cnet2.cbsistatic.com

Организаторов выставки CES 2019 критиковали за пуританство и недопуск разработчиков гаджетов для секс-индустрии. В 2020 году все изменилось: мероприятие изобиловало технологическими новинками для взрослых.

Одним из таких устройств стал прототип лейкопластыря, который может предотвращать преждевременную эякуляцию.

По словам уролога Дикена Ко из Гарварда, который представлял компанию-разработчика Morari Medical, преждевременная эякуляция наблюдается у 30% мужчин и является наиболее распространенной мужской сексуальной дисфункцией.

Чтобы решить эту проблему, компания разработала миниатюрное устройство с аккумулятором, Bluetooth-передатчиком, приложением для смартфона и беспроводным блоком электрической нейромодуляции.

Устройство посылает небольшие электрические импульсы в чувствительную область, симулируя сигналы от человеческого мозга, призванные задержать эякуляцию.

Тестирование продукта намечено на первый квартал 2020 года. Если все пойдет по плану, продукт поступит в продажу в 2021 году.

1. Бионический протез руки

Американская компания BrainCo в конце 2020 года планирует выпустить на рынок протез руки с искусственным интеллектом. Протез получает и интерпретирует мозговые волны человека с ампутированной конечностью и совершает движения, которые человек интуитивно хочет совершить рукой.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило выпуск протеза на рынок. Стоимость устройства составит 10-15 тыс долл.