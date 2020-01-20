Метро на Виноградарь: застройщики отмывали проценты из миллиарда выделенных средств — Наші Гроші

Правительство Владимира Гройсмана в ноябре 2018 года предоставило возможность "Киевметрострою" получить 95% аванса за строительство метро в район Виноградарь стоимостью 5,99 миллиарда гривен, бенефициары "Киевметрострой" положили авансовые средства на депозит и выводили проценты на третьи компании.

Об этом сообщают Наші Гроші со ссылкой на постановление Печерского райсуда Киева от 10 декабря.

В ноябре 2018 "Киевметрострой" победил в тендере по строительству линии метро от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь стоимостью 5,98 млрд грн.

Согласно заключенному договору "Киевский метрополитен" должен был перечислить "Киевметрострою" аванс в размере 30% от суммы договора, который должен был использован за три месяца.

Вместе с тем 20 декабря 2018 стороны заключили дополнительное соглашение, которым увеличили размер аванса с 30% до 95%. При этом срок его использования увеличили с 3 до 24 месяцев.

Основанием для таких действий стало соответствующее постановление Кабмина екс-премьера Гройсмана от 18 декабря 2018 года.

Как указывает следствие, принятие этого постановления было пролоббировано с помощью "коррупционных связей в Кабинете министров".

В период с 16.01.2019 по 25.03.2019 по данным сайта "Spending.gov.ua" 2,5 млрд грн бюджетных средств в качестве предоплаты были перечислены на счет ОАО "Киевметрострой".

Как установило следствие, в мае 2019 должностные лица "Киевметростроя" разместили более 1 млрд грн бюджетных средств на депозиты в "Укргазбанк" для получения процентов и собственной прибыли.

Фактически бюджетные средства были использованы не на цели, определенные договорами с нарушением положения Постановления КМУ №117 от 23.04.2004 г.

Полученные доходы в виде процентов от депозитных договоров, "Киевметрострой" перевел на счета ООО "Профи-факторинг". А последнее, в свою очередь, перечислило эти деньги на счета ООО "Деорбуд", ООО "ФК" Фактор-Сервис ", ООО" Рул ", ООО" Авен-Езер" и ООО "Фактор Стандарт". 10 декабря суд наложил арест на эти счета.

Уголовное производство по этому факту было начато в мае 2019 года, надзор в котором осуществляет Киевская местная прокуратура № 6.

Учредителем ООО "Деорбуд" является кипрская компания "Канетро Холдингс Лтд", бенефициарами которой числятся гражданин Индии Кумар Кульдип и Дмитрий Мармуляк из Кременчуга. Эти же лица сейчас числятся конечными бенефициарными владельцами ООО "Расмус".

"Расмус" был создан в 2013 году. С 2013 по 2016 гг 50% в этом предприятии принадлежало Виктории Полухиной. С 2017 года и до недавнего времени Полухина была основательницей ООО "Магнат Стройсервис Лтд", владельцем и руководителем которого сейчас является Михаил Столар.

Это отец нардепа от ОПЗЖ Вадима Столара. После 2014 года Вадима Столара стали называть "серым кардиналом" столицы. Как известно, он имеет интересы в сфере строительства и недвижимости.

С 2016 года учредителем ООО "Расмус" является кипрская компания "Асодрия Холдингс Лтд", конечным владельцами которой значатся Кумар Кульдип и Дмитрий Мармуляк.

Последний в 2013-2016 гг был директором ООО "Проффайненс Групп", которого в дальнейшем заменила, став и основателем фирмы, Лариса Криворучко - это жена Владимира Криворучко.

Вместе с нынешним председателем правления ОАО "ХК" Киевгорстрой "Игорь Кушнир в 2010 году они стали депутатами Кременчугского городского совета от Партии регионов. Именно в Кременчуге Кушнир выстроил свою карьеру.

Напомним:

16 января по ходатайству Офиса Генерального прокурора Печерский районный суд. Киева наложил арест на банковские счета "Киевметростроя" и его обособленных подразделений.

В этот же день, ранее, глава наблюдательного совета ПАО "Киевметрострой" - генподрядчика проекта - Олег Токарев заявил, что сроки завершения строительных работ по продлению Сырецко-Печерской ветви киевского метрополитена откладываются на год.

ООО "Укржилстрой" связанное с народными депутатами от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадимом Столаром и Дмитрием Исаенком, в сентябре получило разрешение на строительство многофункционального комплекса на ул. Большая Васильковская у входа в метро "Дворец Украина".