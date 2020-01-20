Количество безработных за декабрь резко увеличилась почти на 15% — Госстат

За декабрь количество безработных в Украине резко выросла на 15% - с 288,9 тысячи в ноябре, до 338,2 тысячи в декабре 2019 года.

Об этом сообщают оперативные данные Государственной службы статистики.

При этом количество вакансий в декабре снизилось на 27%, а нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию составила 6 человек (в ноябре этот показатель был 4 человека на одну вакансию).

Напомним:

В Минэкономики подсчитали, что лишь 12,8 миллионов из 28,5 миллонов украинцев трудоспособного возраста работают легально, остальные - либо на заработках, либо работают неформально.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что цель реформы рынка труда - 1 млн новых рабочих мест за 5 лет и поиск новой работы за 2 месяца.

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