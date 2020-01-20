Коболев о прямых поставках газа из РФ: Будут зависит от двух факторов

Возможность покупки "Нафтогазом" природного газа непосредственно у "Газпрома" будет зависеть как от цены, которую будет готова предложить российская компания, так и от решения Кабмина.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, передает "Интерфакс-Украина".

"Закупка будет зависеть от двух факторов. Первый фактор находится в рамках контроля "НАК "Нафтогаз Украины" - это цена и коммерческие параметры, является ли это справедливой, рыночной цене.

За последние шесть лет справедливую цену "Газпром" нам не предлагал ни разу", - подчеркнул Коболев.

Он добавил, что сейчас ничто не мешает "Газпрому" выйти с конкурентными предложениями.

"НАК "Нафтогаз" регулярно проводит аукционы, мы импортируем газ и ничего не мешает "Газпрому", например, прийти на аукционы, предложить нам любую цену и конкурировать. Если такое предложение поступит, на основании коммерческих расчетов мы будем принимать решение. При этом еще важный политический аспект. Скорее всего, подобный вопрос станет предметом рассмотрения правительства", - заявил глава правления "Нафтогаза".

"С директив по транзиту опция по договоренностям по импорту газа "Газпрома" была исключена, переговорщики такого мандата не имели. Будет ли правительство сейчас давать такое разрешение? Будет зависеть от них", - подчеркнул Коболев.

Напомним:

Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что в подписанном сторонами протоколе о транзите газа никаких договоренностей о прямых поставках газа нет.