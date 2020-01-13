Новости 13 января: "мировая" Фирташа и Ахметова, новый стандарт счетов, укрепление гривни

О новом стандарте счетов. С 13 января 2020 года в Украине используются только банковские счета международного стандарта IBAN.

О "мировой" Фирташа и Ахметова. Компания "СКМ" Рината Ахметова выплатила более 700 миллионов долларов кипрской компании Raga Establishment Ltd в рамках мирового соглашения по делу "Укртелекома".

О ценах на нефть. Цены на нефть 13 января стабилизировались после максимального за 5 месяцев падения по итогам прошлой недели на фоне ослабления опасений относительно возможной эскалации конфликта между США и Ираном.

Об укреплении гривни. В Национальном банке считают, что в 2020 году курс гривни может колебаться в обе стороны, в том числе в сторону укрепления.

Об изменениях в SkyUp. С 16 января 2020 года у SkyUp Airlines вступают в силу новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа.

О вышках Бойко. Прокуратура Швейцарии начала расследование по поводу "вышек Бойко" и арестовала счета членов семьи Евгения Бакулина, который ранее фигурировал в расследовании украинской прокуратуры.

О беларусском бензине. НАК "Нафтогаз Украины" планирует начать импорт бензина и дизельного топлива по годовым контрактам с Белорусской нефтяной компанией.

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