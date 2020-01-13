Использование IBAN: С 13 января действует только новый стандарт счетов
С 13 января 2020 года в Украине используются только банковские счета международного стандарта IBAN.
Номера счетов клиентов банков будут содержать 29 символов и отвечать требованиям стандарта IBAN, который используется в Европе.
Номер банковского счета по стандарту IBAN будет содержать 29 символов:
- код Украины UA (2 буквы)
- контрольный разряд (2 цифры)
- код банка (6 цифр)
- сам счет - длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября 2019 - от 5 до 14 символов, с 1 ноября 2019 - от 5 до 19 символов).
Таким образом, в новом стандарте банковских счетов по номеру счета можно будет определить банк, в котором этот счет открыт.
Напомним:
Переходный период, в течение которого проходило внедрение нового стандарта номера банковского счета, длился с 5 августа по 31 октября.
В то же время старыми реквизитами разрешили пользоваться до 12 января 2020 года.
Экономическая правда
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