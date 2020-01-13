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Использование IBAN: С 13 января действует только новый стандарт счетов

Понедельник, 13 января 2020, 09:27
 

С 13 января 2020 года в Украине используются только банковские счета международного стандарта IBAN.

Номера счетов клиентов банков будут содержать 29 символов и отвечать требованиям стандарта IBAN, который используется в Европе.

Номер банковского счета по стандарту IBAN будет содержать 29 символов:

  • код Украины UA (2 буквы)
  • контрольный разряд (2 цифры)
  • код банка (6 цифр)
  • сам счет - длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября 2019 - от 5 до 14 символов, с 1 ноября 2019 - от 5 до 19 символов).

Таким образом, в новом стандарте банковских счетов по номеру счета можно будет определить банк, в котором этот счет открыт.

Напомним:

Переходный период, в течение которого проходило внедрение нового стандарта номера банковского счета, длился с 5 августа по 31 октября.

В то же время старыми реквизитами разрешили пользоваться до 12 января 2020 года.

Экономическая правда

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банки НБУ

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