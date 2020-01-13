После резкого падения на прошлой неделе цены на нефть стабилизировались
Цены на нефть 13 января стабилизировались после максимального за 5 месяцев падения по итогам прошлой недели на фоне ослабления опасений относительно возможной эскалации конфликта между США и Ираном.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные лондонской бирже ICE Futures.
Отмечается, что стоимость мартовских фьючерсов на Brent по состоянию на утро 13 января составила 64,9 долларов за баррель, это на 0,08 доллара (12%) ниже цены на закрытии предыдущей сессии.
"Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,01 доллара (0,02%) - до 59,03 доллара за баррель.
К закрытию предыдущих торгов цена контракта составляла 59,04 долларов за баррель, опустившись на 0,52 долларов (0,87%) по сравнению с предыдущей сессией", - говорится в сообщении.
Напомним:
6 января цена на нефть Brent превысила 70 долларов за баррель впервые с апреля 2019 на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua