После резкого падения на прошлой неделе цены на нефть стабилизировались

Цены на нефть 13 января стабилизировались после максимального за 5 месяцев падения по итогам прошлой недели на фоне ослабления опасений относительно возможной эскалации конфликта между США и Ираном.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные лондонской бирже ICE Futures.

Отмечается, что стоимость мартовских фьючерсов на Brent по состоянию на утро 13 января составила 64,9 долларов за баррель, это на 0,08 доллара (12%) ниже цены на закрытии предыдущей сессии.

"Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,01 доллара (0,02%) - до 59,03 доллара за баррель.

К закрытию предыдущих торгов цена контракта составляла 59,04 долларов за баррель, опустившись на 0,52 долларов (0,87%) по сравнению с предыдущей сессией", - говорится в сообщении.

Напомним:

6 января цена на нефть Brent превысила 70 долларов за баррель впервые с апреля 2019 на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.