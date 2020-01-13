"Нафтогаз" закупит белорусский бензин и дизель для украинского рынка

НАК "Нафтогаз Украины" планирует начать импорт бензина и дизельного топлива по годовым контрактам с Белорусской нефтяной компанией (БНК).

Решения НАКа о согласовании этих контрактов обнародованы на сайте "Укртранснафты", передает enkorr.com

Речь идет о двух контрактах между ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" и "БНК-Украина": на закупку дизельного топлива расчетной стоимостью 2,99 млрд грн и бензина марки А-92 на сумму 653 млн грн.

Исходя из стоимости контрактов, годовой объем закупки, по расчетам enkorr, может составить примерно 125 тыс. т ДТ и 30 тыс. т бензина А-92 (10 тыс. т/мес. ДТ и 2,5 тыс. т/мес. бензина).

В "Нафтогазе" подтвердили планы подписать терм-контракты с "БНК-Украина", отметив, что этот процесс находится на финальной стадии.

Напомним, "Нафтогаз" начал импорт ДТ из Беларуси в августе 2019 г., закупив около 30 тыс. т в период кризиса на украинском рынке, вызванного остановкой работы трубопровода "ПрикарпатЗападтранс". Импорт бензина будет осуществляться впервые.

"Нафтогаз Ойл Трейдинг" был создан в октябре 2019 г. для трейдинга импортными нефтепродуктами и ресурсом, производимым Шебелинским заводом. В планах — выйти на ежегодный объем реализации 1,5 млн т нефтепродуктов в год.

В начале 2019 г. НАК "Нафтогаз Украины" разделил операционные бизнесы на дивизионы. Дивизион "Нефть" был создан на базе "Укртранснафты", в его состав вошли Шебелинский ГПЗ вместе с отделом реализации нефтепродуктов УГД, сеть АГНКС "Укравтогаза" и транспортная компания "Укрспецтрансгаз". Ключевым направлением деятельности дивизиона должен стать трейдинг.