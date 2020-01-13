В Нацбанке считают, что курс гривны может укрепиться в этом году

В Национальном банке считают, что в 2020 году курс гривни может колебаться в обе стороны, в том числе в сторону укрепления.

Об этом заявила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова в интервью FinClub.

"В ходе кризиса мы наблюдали шоковую девальвацию гривны, вызванную не экономическими факторами, а ожиданиями и страхом. Нынешнее укрепление гривны - это результат реформ последних лет. Оно могло бы начаться и раньше, но какой-то степени сдерживалось неопределенностью, связанной с двойными выборами в стране.

Подобный путь проходили и другие страны, которые реализовывали режим инфляционного таргетирования. Например, Чехия или Польша в начале 2000-х", - подчеркивает Рожкова.

Она также заявила, что укрепление курса гривны является результатом выкупа в резервы рекордного объема валюты и привлечения внешнего инвестирования в государственные и частные компании.

"Курс, который мы видим, - это отражение рыночных тенденций. Мы выкупили в резервы рекордный объем валюты за 14 лет чистая покупка - 7,9 млрд долл в 2019-м. При этом нерезиденты завели около 4,3 млрд долл в ОВГЗ.

То есть были и другие факторы укрепления гривни: это и рост производительности в агросекторе, и внешнее финансирование, которое привлекали и государственные, и частные компании - "Нафтогаз", "Кернел" и другие. И в 2020 году курс может умеренно колебаться в обе стороны, в том числе и укрепляться", - резюмирует Рожкова.

Напомним:

Официальный курс гривни к доллару за 2019 календарный год повысился на 16,9% с 27,69 гривни 1 января 2019 года до 23,68 гривни 1 января 2020 года.

Однако, под конец года курс гривни немного ослаб, премьер-министр Алексей Гончарук связал это ослабление со спекулятивным спросом, но в 2020 году ожидает продолжения тенденции на укрепление национальной валюты.

Согласно октябрьскому макроэкономическому Минэкономики прогнозу, среднегодовой обменный курс в 2020 году будет составлять 27 грн/доллар, в 2021-м – 27,2 грн/доллар, в 2022-м – 27,5 грн/доллар по базовому сценарию.

По оптимистическому – в 2020 году он ожидается на уровне 24,8 грн/доллар, 23,9 грн/доллар в 2021 году и 24,2 грн/доллар в 2022-м.

Однако, в Министерстве экономики, планируют пересмотреть макроэкономический прогноз на 2020-2022 годы по курсу гривни к доллару.

Экономическая правда