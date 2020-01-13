Авиакомпания SkyUp обновила правила перевозки пассажиров и багажа

С 16 января 2020 года у SkyUp Airlines вступают в силу новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа.

Об этом со ссылкой на информацию компании сообщает ЦТС.

В частности, теперь тарифы Standard и Flex предусматривают перевозку пассажиром одной единицы багажа весом до 23 кг и суммой трех измерений не более 158 см (до этого огранчений по сумме измерений не было). Кроме того, норма багажа для ребенка до 2 лет составляет 10 кг и 115 см в сумме измерений только для этих двух тарифов (ранее она применялась независимо от тарифа).

Также были внесены уточнения в правила перевозки ручной клади. Общий вес в 7 кг и размеры 55х40х20 см не изменились, однако теперь у авиакомпании новые требования к дополнительным единицам ручной клади.

Если раньше указывалось, что на борт можно пронести женскую или мужскую сумку, единицу верхней одежды, папку для бумаг, печатные издания для чтения, ноутбук, зонтик или трость, а также питание для ребенка, то теперь правила гласят: "Общий вес дополнительных предметов, кроме еды для детей, не должен превышать 3 кг и параметры 35х20х10 см.

Питание для ребенка - вес до 5 кг, параметры 40х30х20 см". Покупка дополнительного места ручной клади (до 5 кг, 55х40х20 см) обойдется в 25 евро.

Нестандартный багаж, перевозимый в салоне, теперь не должен превышать 75 кг (ранее - 80 кг), а его размеры - 40х55х115 см (ранее правила гласили, что он просто должен помещаться на отдельном кресле). Стоит эта услуга при оформлении на сайте 40 евро, в аэропорту - 60 евро.

Перевозить спортивное снаряжение на борту самолетов SkyUp теперь стало несколько проще: если раньше перевозчик требовал только, чтобы сумма его измерений не превышала 300 см, то теперь сумма измерений может составить до 330 см. При этом перевезти инвентарь можно и бесплатно, если его общий вес вместе с багажом не превышает 23 кг. В противном случае перевозка спортинвентаря обойдется пассажиру 25 либо 50 евро (зависимо от того, была оформлена услуга на сайте или непосредственно в аэропорту).

Некоторые изменения коснулись правил перевозки детей. Так, отправить ребенка без сопровождения в пределах Украины, предварительно оформив соответствующую услугу, можно в возрасте от 5 до 14 лет (раньше - от 2 до 14), а за границу - от 5 до 16 лет (раньше - от 2 до 16). Сопровождение несовершеннолетнего ребенка у авиакомпании стоит 50 евро.

По-новому придется возить и животных, которых владельцы желают транспортировать в пассажирском салоне. Если до этого правила SkyUp позволяли брать в салон "мелких животных", то теперь эта формулировка была изменена на "котов и собак". Вместе с тем, разрешенный вес животного вместе со средством транспортировки увеличился с 7 до 8 кг.

Также раньше разрешалось, чтобы параметры контейнера для животного в сумме трех измерений не превышали 115 см, а теперь определение более четкое - 50х40х20 см. В багажном отделении можно перевозить живность весом до 23 кг с клеткой, параметры которой составляют до 310 см в сумме трех измерений.

Перевозка животного в салоне оценивается в 40 евро при условии покупки услуги на сайте и 50 евро - в аэропорту. В багажном отделении - соответственно 80 и 100 евро.

Дополнительно компания уведомляет об ограничении возможности смены даты вылета в личном кабинете. Этой опцией, как и раньше, можно воспользоваться бесплатно в рамках тарифа Economy Flex и за 50 евро - в рамках Economy Standard не менее чем за 12 часов до вылета, но уже не на всех рейсах - кроме Зальцбурга и Коломбо.

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