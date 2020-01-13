Миллиард доларов за стартап из Киева: как Grammarly стал "единорогом" и почему он не продается

У жовтні 2019 року стартап Grammarly, створений трьома українцями в Києві, був оцінений понад 1 млрд дол.

Це сталося після того, як він залучив 90 млн дол інвестицій. При цьому Grammarly вже отримував інвестиції на 110 млн грн у 2017 році. Таким чином, за останні два роки інвестори вклали 200 млн дол в онлайн-сервіс, який допомагає в написанні текстів англійською мовою.

Такі темпи і суми залучення капіталу свідчать про надзвичайну ефективність бізнес-моделі і технологій, що створили засновники Grammarly.

ЕП зв'язалася із співзасновником проєкту Дмитром Лідером, щоб з’ясувати, як стартап витратить залучені 90 млн дол, на що пішли раніше отримані 110 млн дол, як вплине на майбутнє компанії мільярдна оцінка, чи втрачає стартап частку ринку під натиском Google та Facebook, і над чим він зараз працює.

Хто, як і чому створив Grammarly

Стартап створили три українські програмісти: Олексій Шевченко, Максим Литвин та Дмитро Лідер. Усе почалося з ідеї Шевченка й Литвина розробити онлайн-сервіс, який би перевіряв твори і реферати студентів на плагіат.

На початку 2000-х років співзасновники навчалися в Міжнародному християнському університеті і бачили, як студенти завантажують чужі твори і видають за свої. Викладачі про це навіть не здогадувалися. Варто зазначити, що викладання в університеті велося повністю англійською мовою.

Так у 2004 році Шевченко і Литвин створили сервіс My Dropbox, який перевіряв твори на плагіат. Він привернув увагу багатьох світових університетів. У 2007 році сервісом на платній основі користувалися 800 навчальних закладів і 2 млн студентів. Усі роботи студентів обов'язково "проганяли" через My Dropbox.

У 2007 році сервіс придбала компанія Blackboard, яка на той час була світовим лідером серед освітніх платформ. Одна з умов угоди забороняла Шевченку і Литвину створювати аналогічний сервіс протягом двох років.

Перечекавши цей термін, Шевченко, Литвин і Лідер у 2009 році заснували Grammarly. Стартовим капіталом стали гроші від продажу My Dropbox.

Засновники фокусувалися на створені технології для університетів, яка б допомагала студентам вивчати граматику і правопис англійської мови на основі передплати. Проте цього разу навчальні заклади не зацікавилися сервісом.

Тоді винахідники змінили цільову аудиторію і концепцію сервісу. Вони вирішили створити сервіс, який допомагає людям використовувати англійську мову за будь-яких обставин — від професійного письма до повсякденного листування.

Протягом наступних десяти років стартап Grammarly постійно розширював можливості асистента з правопису. Нині він працює на основі ШІ і здатен аналізувати написання складних аспектів мови та спілкування.

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Як це працює

Grammarly використовує ШІ для аналізу тексту англійською мовою і пропонує зміни з метою усунення помилок і поліпшення якості. Поради сервісу згруповані в чотири категорії: правильність (граматичні, орфографічні, пунктуаційні помилки), чіткість (лаконічність і зрозумілість), захопливість (словниковий запас і різноманітність), тон (формальність, ввічливість, упевненість).

Інструмент пропонує інтуїтивно зрозумілий інтерфейс в реальному часі за допомогою браузерного розширення, веб-редактора, надбудови для Microsoft Office, додатки для робочого столу і мобільних клавіатур.

У тестовій безкоштовній веб-версії Grammarly знайшов дві помилки у тексті новини "Український стартап Grammarly оцінили у понад 1 мільярд доларів", перекладеному на англійську за допомогою онлайн-перекладача Google.

Якість виправленого тексту ШІ Grammarly оцінив 73-ма балами із 100. Для порівняння: текст журналіста Business Insider про те, що в березні 2020 року Huawei презентує свій флагман Grammarly оцінив 99-ма балами.

На що стартап витратить 90 млн дол

Дмитро Лідер каже, що новий раунд інвестицій дає можливість заручитися підтримкою інвесторів та отримати їхні поради і зв'язки. Також це дозволяє продовжувати розбудовувати бренд і залучати таланти, необхідні для прискорення розвитку продукту та збільшення кількості користувачів сервісу.

Стартап став прибутковим на другий рік існування, у 2011 році, і залишається таким досі. Щоденно сервісом користуються 2 тис компаній та 20 млн "юзерів".

Співзасновник Grammarly Дмитро Лідер Фото Grammarly

Отримані в ході першого раунду 110 млн дол стартап використав для збільшення кількості користувачів. Вона зросла більш ніж утричі до 20 млн. Крім того, був суттєво розширений обсяг рекомендацій, які надає сервіс.

"Поради сервісу вийшли далеко за межі виправлення граматики і допомагають поліпшити чіткість, захопливість і тон письма, — розповідає Лідер. — Рекомендації Grammarly також допомагають зробити текст більш послідовним та лаконічним, урізноманітнити набір слів та поліпшити інклюзивність мови.

Ми випустили мобільні клавіатури для iOS та Android і додали до них функцію добору синонімів, завдяки якій обирати потрібні слова тепер можна на ходу. У вересні 2019 року ми представили детектор тону, який дозволяє переконатися, що повідомлення буде сприйматися саме так, як планували автори".

У Grammarly працюють понад 250 розробників в офісах у Києві, Сан-Франциско, Нью-Йорка та Ванкувера. В українському офісі, який зараз найбільший, працює понад 140 людей. Стартап активно зростає. Невдовзі він відкриє другий офіс у Києві площею 1 300 кв м, де в майбутньому зможуть розміститися 130 людей.

Мільярдна оцінка і можливість "екзиту"

Лідер підтверджує, що Grammarly був оцінений більш ніж 1 млрд дол. За його словами, така оцінка підкріплює довгострокові плани компанії з розвитку.

Як відомо, кінцева мета засновників більшості успішних стартапів полягає у вигідному "екзиті", тобто виході засновників з бізнесу в обмін на прийнятну грошову суму, запропоновану великим гравцем. У випадку з Grammarly таким покупцем можуть бути Facebook, Google або Apple.

Офіс Grammarly в Києві Фото Grammarly

Офіс Grammarly в Києві Фото Grammarly

Офіс Grammarly в Києві Фото Grammarly

Однак Лідер запевняє, що засновники не розглядають продаж компанії як мету її діяльності. За його словами, великою рідкістю і цінністю є можливість побудувати інституцію з розвитку технологічного продукту, яка суттєво і позитивно впливає на якість комунікації у світі і життя людей.

Він відмовився коментувати питання щодо того, скільки разів засновникам надходили пропозиції продати стартап і які суми пропонувалися.

Чим Grammarly відрізняється від сервісів правопису Google і Facebook

Співзасновник стартапу Лідер каже, що на початку шляху Grammarly зосереджувався на формальній якості текстів — орфографії, пунктуації та граматиці. Це те, що роблять сервіси правопису Google та Facebook. Зараз сервіс Grammarly вийшов за межі таких виправлень, переконує він.

"Крім правильності тексту, ми даємо поради щодо його чіткості, захопливості і тону. Чіткість висловлювань не менш важлива за грамотність, адже навіть граматично правильне речення може бути надто складним для сприйняття.

Одноманітність і повтори роблять навіть інформативний текст нудним, тому ми радимо, як можна покращити його захопливість, наприклад, урізноманітнити лексику чи замінити повторювані терміни синонімами", — розповідає Лідер.

За його словами, важливі не лише зміст, а й форма тексту.

"Визначити тон на письмі набагато складніше, ніж в усному мовленні, адже у вас немає невербальних підказок. Правильно обраний тон незамінний для побудови та підтримки відносин — і особистих, і професійних.

Grammarly дозволяє обрати мету повідомлення на початку його створення та показує рекомендації відповідно до неї. Завдяки детектору тону можна визначити, як ваше повідомлення імовірно сприйматиме читач", — каже Лідер.

Тобто український стартап пішов набагато далі світових інтернет-гігантів у сфері допомоги під час написання англомовних текстів.

Над чим працює стартап

Наразі команда Grammarly працює над досягненням двох цілей. Перша — розширити охоплення продукту, аби він був доступний всюди, де може відбуватися письмова комунікація англійською. Друга — удосконалити його функціонал, тобто збільшити обсяг рекомендацій, які він надає.

"Серед планів — розвиток продукту для підтримки потреб корпоративних клієнтів. Ми розуміємо, що письмове спілкування у професійній сфері є одним із найскладніших видів комунікації. Ми прагнемо допомагати нашим клієнтам уникати непорозумінь у робочому середовищі", — підсумовує Лідер.