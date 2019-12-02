Новости 2 декабря: смена руководства "Нафтогаза", поставки российского газа, вырубка лесов

О смене руководства "Нафтогаза". Министр энергетики Алексей Оржель, заявил, что было принято решение относительно изменения руководства и наблюдательных советов всех стратегических компаний, в том числе Нафтогаза и Укрэнерго.

О поставках российского газа. Украина в переговорах о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа с РФ подчеркивает важность компенсации долгов "Газпрома" по Стокгольмскому арбитражу.

О вырубке лесов. Принятые парламентом изменения в закон "О запрете на проведение сплошных рубок в горных елово-буковых лесах Карпатского региона" на самом деле легализуют постепенные вырубки и создают другие риски для природы.

О "транзитных" переговорах. Министр энергетики Алексей Оржель заявил, что следующий раунд переговоров по контракту на транзит газа из РФ может состояться уже 5 декабря.

Об обысках в Одесском аэропорту. Генеральная прокуратура и сотрудники экономической безопасности СБУ провели обыски на территории международного аэропорта Одесса и офисных помещений предпринимателей-подрядчиков, которые выполняли ремонт аэропорта.

О санкциях Китая против США. Китай ввел санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение заявок морских судов США на заход в Гонконг.

О масштабном увольнении таможенников. Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что с запуском новой таможни будут уволены более 500 наиболее одиозных работников таможни.

О падении промпроизводства. В Министерстве экономики заявили, что рекордное падение промышленности на 5% в годовом измерении является следствием общемирового тренда.

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