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Китай ввел санкции против США из-за поддержки протестов в Гонконге

Понедельник, 2 декабря 2019, 10:40

Китай ввел санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение заявок морских судов США на заход в Гонконг.

Об этом сообщает AFP.

Введение санкций против Human Rights Watch официальный Пекин объяснил тем, что организация поддерживает протестующих в Гонконге. В этом Китай увидел поддержку экстремизма.

Также, по данным издания, китайское правительство приостановило рассмотрение заявок американских судов на заход в Гонконг.

Введением санкций Китай ответил на принятый в США закон о демократии и правах человека в Гонконге, который позволяет применять экономические и дипломатические санкции против нарушителей. 28 ноября этот закон подписал президент США Дональд Трамп.

В МИД Китая заявили, что подписанный Трампом закон в поддержку протестующих в Гонконге является серьезным вмешательством в дела Китая.

Экономическая правда

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Китай США санкции

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