Глава экологического комитета Рады солгал о запрете вырубки лесов — СМИ

Несмотря на заявление главы экологического комитета Верховной Рады Олега Бондаренко, принятые парламентом изменения в закон "О запрете на проведение сплошных рубок в горных елово-буковых лесах Карпатского региона" на самом деле легализуют постепенные вырубки и создают другие риски для природы.

Об этом говорится в сюжете Bihus Info.

Издание цитирует Бондаренко о том, что "закон направлен на урегулирование очень важной проблемы - на запрет, а не восстановление возможности вырубки лесов".

Журналисты подчеркивают, что эти слова главы Комитета по вопросам экологической политики и природопользования не соответствуют действительности.

"Законопроект перестал отвечать задекларированной цели из-за поправок, которые внесли в него между первым и вторым чтением народные депутаты Олег Бондаренко от "Слуги народа" и Степан Ивахив из группы "За будущее".

Предыдущая редакция закона запрещала любые виды рубок главного пользования (то есть рубок для заготовки древесины) в высокогорных лесах, расположенных выше 1100 метров, селе- и лавиноопасных местностях и в берегозащитных участках леса. То есть предыдущая редакция запрещала и сплошные, и постепенные рубки для заготовки древесины. Разрешались только санитарные - вырубка больных деревьев", - говорится в сюжете.

В то же время новая редакция устанавливает мораторий только на сплошные рубки.

Сплошные рубки в нем определяются как "рубки, при которых предполагается вырубка древостоя за один прием, кроме последнего мероприятия постепенной рубки". В свою очередь конечный прием постепенных рубок, согласно действующему законодательству, назначается при наличии жизнеспособного подроста высотой от 0,5 до 1,5 метра.

"То есть теперь лес в Карпатах можно рубить в несколько приемов, оставляя на его месте 0,5-1,5 метровые деревца.

Также ранее заготовка и вывоз древесины разрешалась "только с использованием колесных и гужевых средств, воздушно-трелевочных установок ...".

Теперь эта норма звучит как "преимущественно с использованием природосберегающих систем машин и механизмов и гужевого транспорта, обеспечивающих допустимое влияние на окружающую среду", - отмечают в Bihus Info.

По версии авторов законопроекта, это было сделано для того, чтобы завозить из Европы новые трактора на гусеничных платформах с системами воздушной трелевки древесины.

Но, по мнению экологов, этой лазейкой могут воспользоваться не для завоза новой техники, а для узаконивания старых гусеничных тракторов, которые трелюють древесину путем волочения и вредят окружающей среде.

Напомним:

Ранее экологи заявили, что принятый парламентом и подписанный президентом закон о запрете сплошной вырубки лесов в Карпатах на самом деле упрощает рубку древесины.

19 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете сплошной вырубки лесов в Карпатах.

Справка: Олег Бондаренко в 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва от партии "Слуга народа" номером 60 в списке как беспартийный. Член одноименной фракции. Председатель комитета по вопросам экологической политики и природопользования. Эксперт "команды Зеленского" по вопросам экологии и правовым вопросам.

Степан Ивахив прошел в нынешний парламент как беспартийный самовыдвиженец по 21 округу (Волынская область). Член депутатской группы "За майбутнє". Первый заместитель председателя комитета по вопросам экологической политики и природопользования. Совладелец бизнес-группы "Континиум" и сетей автозаправок "WOG".

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