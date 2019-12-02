Генпрокуратура провела обыски в одесском аэропорту

Генеральная прокуратура и сотрудники экономической безопасности СБУ провели обыски на территории международного аэропорта Одесса и офисных помещений предпринимателей-подрядчиков, которые выполняли ремонт аэропорта.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры

Правоохранители искали доказательства завышения объемов и стоимости ремонтных работ на территории аэропорта, которые могли привести к незаконной прибыли на сумму более 11 млн грн.

Следователи изъяли оригиналы договоров, актов приема выполненных работ и других документов о проведенных хозяйственно-финансовых операции.

Оперативники СБУ установили, что должностные лица в сговоре с подконтрольным им генподрядчиком работ безосновательно перечисляли деньги коммерческим структурам, которые имеют признаки фиктивности.

Фирмы были оформлены в качестве субподрядчиков, с ними подписывались акты приема - передачи работ и услуг, которые фактически выполнены не были.

Сейчас руководителю коммерческой структуры генподрядчика объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Экономическая правда