Все разделы
Укр / Рус

Генпрокуратура провела обыски в одесском аэропорту

Понедельник, 2 декабря 2019, 11:30
 

Генеральная прокуратура и сотрудники экономической безопасности СБУ провели обыски на территории международного аэропорта Одесса и офисных помещений предпринимателей-подрядчиков, которые выполняли ремонт аэропорта.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры

Правоохранители искали доказательства завышения объемов и стоимости ремонтных работ на территории аэропорта, которые могли привести к незаконной прибыли на сумму более 11 млн грн.

Следователи изъяли оригиналы договоров, актов приема выполненных работ и других документов о проведенных хозяйственно-финансовых операции.

Оперативники СБУ установили, что должностные лица в сговоре с подконтрольным им генподрядчиком работ безосновательно перечисляли деньги коммерческим структурам, которые имеют признаки фиктивности.

 

Фирмы были оформлены в качестве субподрядчиков, с ними подписывались акты приема - передачи работ и услуг, которые фактически выполнены не были.

Сейчас руководителю коммерческой структуры генподрядчика объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Генпрокуратура Одесса аэропорт

powered by lun.ua
Материалы по теме
Задержание "банкира Порошенко": что нужно знать о деле главы "Укрэксимбанка" 19 ноября 2019, 15:00
Генпрокуратура возбудила дела о крупных хищениях в "оборонке" 15 октября 2019, 19:05
Генпрокурор собирает совещание из-за поджога дома Гонтаревой 18 сентября 2019, 09:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!