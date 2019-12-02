В Минэкономики объяснили падение промышленного производства

В Министерстве экономики заявили, что рекордное падение промышленности на 5% в годовом измерении является следствием общемирового тренда.

Такие данные сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук в Facebook.

"Но если в тот период (кризиса. - Ред.) экономика Украины была скорее исключением, то на этот раз отечественная промышленность движется в общемировом тренде. В ряде наших партнеров такой провал в промышленности состоялся на несколько месяцев раньше, а связь с европейской экономикой последние годы существенно усилился", - написал он.

По его словам, промышленная рецессия в мире является прежде всего следствием глобальных торговых войн.

"И хотя последние десятилетия в мире состоялась деиндустриализация (из-за роста важности сектора услуг и рост технологичности промышленного выпуска), такое падение в промышленности имеет потенциал существенно затормозить глобальную экономику", - объясняет Николайчук.

По данным Минэкономики, падение промышленного производства наблюдается в ЕС, в частности, в Германии, Румынии и Италии. В то же время промышленность Турции наоборот растет.

Экономическая правда