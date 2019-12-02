500 наиболее одиозных таможенников будут уволены — Нефьодов

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что с запуском новой таможни будут уволены более 500 наиболее одиозных работников таможни.

Об этом он сообщил в интервью UA: Украинское радио.

"Сейчас с уже официальным запуском новой Гостаможслужбы более 500 наиболее одиозных сотрудников таможне не будут переведены в новую структуру и будут уволены", - отметил Нефьодов.

Глава таможни отметил, что без качественного обновления состава ведомства коррупция будет продолжаться.

"Сокращение структур конечно даст определенную экономию на издержках. Конечно, она поможет скоординировать и централизовать определенные процессы. Но, что не менее важно, это просто еще и техническое, тактическое решение чтобы обновить руководящий состав.

Потому что я совершенно не верю людям, которые 20 лет создавали ту систему, которая явно не удовлетворяет ни нас как налогоплательщиков, ни политиков", - пояснил он.

"Поэтому обновления кадров - это очень важная составляющая реформы. Без освобождения как минимум полтысячи старых кадров, запятнавших себя, двигаться вперед, это честно говоря, имитация реформы. Имитировать реформу я точно не буду", - подчеркнул Нефьодов.



Напомним:

Государственная таможенная служба зарегистрировала юридические лица всех 16 таможен и назначило и.о. для каждой из них. Запуск обновленной таможни планируется на декабрь.