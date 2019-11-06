Новости 6 ноября: шантаж "Газпрома", вагоны из России, БТР для армии

О транзите газа. Российский "Газпром" назвал 2 условия, необходимые для продолжения транзита российского газа в Европу через ГТС Украины после 2019 года, среди них - восстановление прямых закупок российского газа.

О сокращениях в Госстате. Кабинет министров принял решение сократить 1770 должностей в Государственной службе статистики.

О росте зарплат. В новом макроэкономическом прогнозе правительства предусмотрен рост размера средней зарплаты в Украине на примерно 2 тысячи гривен ежегодно в 2020-2022 годах.

О вагонах из России. Отсрочка введения эмбарго на ввоз в Украину из России грузовых вагонов с истекшим сроком эксплуатации привела к резкому росту импорта этих вагонов из РФ и сокращению заказов для украинских вагоностроителей.

О теплых кредитах. Государственную программу "Теплые кредиты" могут продолжить после 2020 года в случае, если законодательно не будет расширен круг лиц, которым Фонд энергоэффективности оказывает поддержку.

О новом члене совета НБУ. Финансовый комитет Верховной Рады рекомендует назначить членом Совета Нацбанка Виталия Шапрана.

О БТР для армии. Зеленский инициирует рассмотрение Кабинетом министров вопроса о продлении контракта на изготовление 45 БТР-4Е госпредприятием "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А. А. Морозова".

О росте экономики. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил ожидания роста экономики в 2019 году с 2,5% до 3,3%, а также с 3% до 3,5% в 2020 году.

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"Теплые кредиты": стоит ли государству продолжать платить

2020 для госпрограммы "Теплые кредиты" может стать последним. Каких результатов программа достигла за пять лет работы и действительно ли ее закрытие — удачное решение для сферы энергоэффективности.(укр)