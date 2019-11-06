В Кабмине ожидают, что средняя зарплата в Украине ежегодно будет расти на 2 тысячи гривен
Среда, 6 ноября 2019, 11:55
В новом макроэкономическом прогнозе правительства предусмотрен рост размера средней зарплаты в Украине на примерно 2 тысячи гривен ежегодно в 2020-2022 годах.
Об этом сообщил в Facebook глава Минэкономики Тимофей Милованов.
В частности, в правительстве ожидают, что средняя зарплата в Украине будет составлять:
- 12 497 в 2020 году.
- 14 187 в 2021 году.
- 16 047 в 2022 году.
"Для сравнения, средняя зарплата в сентябре 2019 года составила 10 687 гривен", - добавил министр.
Напомним:
Задолженность экономически активных предприятий перед своими работниками по выплате зарплат за сентябрь выросла на 311 миллионов гривень или на 18,8%.
Экономическая правда
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