Программу "Теплые кредиты" могут продолжить после 2020 года при одном условии - министр

Государственную программу "Теплые кредиты" могут продолжить после 2020 года в случае, если законодательно не будет расширен круг лиц, которым Фонд энергоэффективности оказывает поддержку.

Об этом заявила министр развития общин и территорий Алена Бабак Экономической правде.

"Если мы не успеем внести изменения в закон о Фонде энергоэффективности, то нам просто придется оставить программу "Теплые кредиты", но не для ОСМД, а исключительно для тех, кто не охвачен программой Фонда", - говорит Бабак.

Министр считает, что нужно искать возможности для расширения спектра целевых групп Фонда энергоэффективности на владельцев частных домов.

"Я думаю, это ключевая вещь, которую мы должны дополнить в программе Фонда, так как практически половина населения Украины проживает в частной застройке", - утверждает Бабак.

ОСМД же, по ее мнению, должны иметь только один инструмент государственной поддержки энергоэффективности. И таким должен быть программа Фонда "Энергодом", а не "Теплые кредиты".

"Держать две государственные программы с аналогичным фокусом не есть целесообразным. Происходит так называемый "каннибализм" одной государственной программы другой", - отмечает министр.

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Напомним:

18 сентября на Форуме Фонда энергоэффективности министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак заявила, что 2020 год для программы "Теплых кредитов" будет последним.

Программа "Теплые кредиты" действует с 2014 года. По данным Госэнергоэффективности, за 2014-2019 годы ею воспользовались более 700 000 украинских семей. Частные инвестиции в энергоэффективность составили почти 8,2 млрд грн, из которых 2,7 млрд грн возвращено за счет программы.

В проекте госбюджета на 2020 год на "Теплые кредиты" планируется выделить 400 млн грн. По подсчетам Госэнергоэффективности, для удовлетворения спроса на программу потребуется около 2,2 млрд грн.

В сентябре 2019 года полноценно заработал Фонд энергоэффективности. Программа Фонда "Энергодом" предусматривает предоставление грантов многоэтажкам с ОСМД для частичной компенсации проектов энергомодернизации.

Роман Скляров, ЭП