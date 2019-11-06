Ввоз б/у вагонов из РФ вырос в 4 раза после объявления об эмбарго

Отсрочка до 1 марта 2020 года введения эмбарго на ввоз в Украину из России грузовых вагонов с истекшим сроком эксплуатации, привела к резкому росту импорта этих вагонов из РФ и сокращению заказов для украинских вагоностроителей.



Об это сообщила секретарь Нацкомитета по промышленному развитию Елена Салихова, передает Интерфакс-Украина.

"По информации "Укрзализныци", за период с 2 января по 3 октября 2019 года в Украину ввезено 4,207 тыс. вагонов б/у (90% которых – из РФ), при этом с января по май импортировано 732 вагона, а с июня по октябрь (т.е. после объявления о введении эмбарго в следующем году) – 3,059 тыс., т.е. в 4,2 раза больше", - сообщила Салихова.

По ее словам, из ввезенных с начала года из РФ 3,791 тыс. вагонов больше всего - зерновозов, которые построены с 1975 по 1991 годы, то есть у них давно истек срок эксплуатации.

Существует вероятность, что в ближайшее время будет импортировано еще около 2 тыс. подобных вагонов, добавила Салихова.

"По нашим подсчетам, только за третий квартал этого года в результате всплеска импорта бюджет Украины недополучил более 9 млн дол НДС (б/у зерновозы ввозят в среднем по 16,2 тыс. дол, тогда как новые украинские продаются по 61,6 тыс. дол)", - отметила Салихова.

Салихова подчеркнула, что проблема наплыва импортных б/у вагонов на самом деле не в "отсрочке" эмбарго, а в возможности использования списанных вагонов в поездах.

"Мининфраструктуры и "Укрзализныця" еще в 2016 году могли остановить это "беспредел", запретив включать в поезда списанные вагоны, однако не сделали этого.

В результате сегодня около 14 тыс. вагонов с сомнительными техническими характеристиками колесят по Украине, разрушают верхнее строение пути и несут потенциальную угрозу крушений составов и жизни людей", - отмечает секретарь Нацкомитета промразвития.

Со своей стороны Салихова констатирует, что ввоз списанных российских вагонов, некоторые из которых приобретаются по цене немного больше цены металлолома, создает неравные конкурентные условия для производителей в Украине, а для государства это недополученные сотни миллионов гривень налогов и сборов в бюджет.

Такая ситуация, отмечает секретарь Нацкомитета промразвитития, уже привела к сокращению заказов на строительство вагонов украинскими предприятиями и угрозе их остановки.

В частности, в августе текущего года ни одного вагона не было продано Попаснянским вагоноремонтным заводом и заводом "Карпаты", а "Днепровагонмаш" продал всего один вагон, Дизельный завод – 10.

Салихова сообщила, что сейчас промышленники готовят очередное обращение с требованием введения запрета на включение в поезда грузовых вагонов с продленным сроком службы.

Как объясняет руководство Крюковского вагонзавода, тенденция наращивания объемов ввоза б/у вагонов за последние месяцы позволяет спрогнозировать значительное падение спроса на зерновозы уже с декабря текущего года.

"Кто-то сильно заинтересован в затягивании запрета на ввоз устаревавших вагонов. Все ожидали, что это произойдет в июле.

Исправить ситуацию может только волевое решение Мининфраструктуры по введению запрета на курсирование и продление срока службы таких вагонов, однако понимания глубины проблемы от руководства министерства мы не видели как последние три года, так и сейчас", - отмечают на КВСЗ.