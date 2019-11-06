Кабмин сократит 1770 должностей в Госстате

Кабинет министров принял решение сократить 1770 должностей в Государственной службе статистики.

Об этом сообщил в Facebook министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Мы приняли непростое решение сократить 1770 должностей в Государственной службе статистики. Также будут уволены и переданы в аренду или на приватизацию 281 объект недвижимости.

Мы проводим эту оптимизацию за счет сокращения подразделений районного уровня. С учетом того, что большинство отчетов, которые компании подают в Госстат, подаются в электронном виде, поддержка этих подразделений стала нецелесообразной", - написал он.

По его словам, часть функций, которые выполняли районные подразделения, будут переданы на областной уровень.

Также в Кабмине планируют упростить отчеты, представляемые в Госстат, и уменшить их количество.

"Хотел бы обратиться отдельно к сотрудникам, которые попали под это сокращение. Нам очень жаль, что нам пришлось идти на эти меры, но мы вынуждены это делать, чтобы перезапустить экономику Украины.

Я очень надеюсь, что вы сможете найти в этой новой экономике свое место. Мы будем над этим работать вместе с обновленной службой занятости и многими другими сторонами", - написал Дубилет.

Напомним:

20 октября Кабмин подчинил Гоструда Милованову, а Госстат - Дубилету.

Экономическая правда