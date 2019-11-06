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Зеленский просит Кабмин продлить контракт на изготовление 45 БТР

Среда, 6 ноября 2019, 18:07
 

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует рассмотрение Кабинетом министров вопроса о продлении контракта на изготовление 45 БТР-4Е госпредприятием "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А. А. Морозова" (ХКБМ), которое входит в концерн "Укроборонпром".

Об этом сообщает официальная страница президента.

Во время рабочей поездки в Харьков Зеленский ознакомился с ходом выполнения государственного заказа на 45 БТР-4Е госпредприятием ХКБМ. Их должны были изготовить еще в июне этого года.

Президента проинформировали, что из-за срыва сроков выполнения контракта 15 ноября на завод могут наложить штрафные санкции по государственным гарантиям.

Глава государства поставил задачу перед Кабмином рассмотреть вопрос переноса сроков поставки продукции.

"Состояние предприятий Укроборонпрома – ужасное. Нам надо встретиться и согласовать план действий. Поручаю обеспечить продление срока выполнения контракта между Министерством обороны и госпредприятием ХКБМ … до 31 августа 2020 года", – сказал Зеленский в ходе рабочего совещания по проблемным вопросам деятельности ГК "Укроборонпром".

Напомним, что президент Владимир Зеленский во время визита в Харьков раскритиковал руководство оборонных государственных предприятий, и попросил Гончарука собрать правительство

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Зеленский Укроборонпром

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