Нацбанк подал иск на Дубинского за клевету

12 ноября Национальный банк подал иск в Соломенский районный суд города Киева по поводу клеветы от депутата Александра Дубинского.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Правление НБУ убеждено, что через Дубинского, которого в медиа называют рупором олигарха Игоря Коломойского, реализуется целенаправленная информационная атака на Национальный банк.

За ней, очевидно, "стоит" собственно сам экс-владелец Приватбанка, который с момента национализации Приватбанка пытается избежать возврата средств, выведенных из банка к вхождению государства в его капитал", - отмечают в ведомстве.

В Нацбанке требуют опровергнуть распространенную Дубинскии недостоверную информацию в аккаунте Dubinsky.Pro на веб-ресурса youtube.com и facebook.com.

НБУ захистить ділову репутацію від наклепів Олександра Дубінського у суді. Правління НБУ переконане, що через Дубінського, якого в медіа називають рупором олігарха Ігоря Коломойського, реалізується інформаційна атака на НБУ. Детальніше про позов https://t.co/MiCjwTt2S2 pic.twitter.com/yRYV5VNtbG — Національний банк України (@NBUkraine) November 28, 2019





Напомним:

Правление Национального банка в открытом обращении пожаловалось на давление со стороны Коломойского.

Также в НБУ заявили, что акция протеста "Остановим коррупцию в НБУ", которая началась 13 ноября под зданием регулятора, не блокирует его работу.

Позже НБУ предоставил правоохранительным органам доказательства того, что митинги, которые проходят под зданием учреждения не спонтанные, а проплаченные.

Олигарх, бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский считает, что в ближайшее время вернет себе банк.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Приватбанк не вернут Коломойскому.

13 ноября в интервью The New York Times Коломойский заявил, что Украине пора отказаться от Запада и налаживать отношения с Россией. По его словам, восстановление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины.

Более чем через неделю, 21 ноября, президент Владимир Зеленский отреагировал на высказывания олигарха. Зеленский подчеркнул, что это его приоритет, а не Коломойского, как главы государства отвечать за международный вектор Украины.

22 ноября стала известно, что украинская власть может запретить возвращение банков владельцам на законодательном уровне – такое условие выдвинул МВФ.

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Экономическая правда