Гончарук: Приватбанк не вернут Коломойскому

Премьер-министр Алексей Гончарук во время выступления в Королевском институте по международным делам Chatham House в Лондоне попытался убедить аудиторию, что олигархи не имеют влияния на правительство и президента Владимира Зеленского.

Источник: Голос Америки со ссылкой на выступление премьера

Прямая речь Гончарука: "У нас есть очень четкое понимание, у меня, у президента, у правительства, что дело Приватбанка показательное в отношении Украины для всего мира. Поэтому, конечно, мы стоим на том, что ни этот банк, ни средства с него не могут быть возвращены предыдущим акционерам".

Детали: Премьер также пояснил, каким образом власть "работает" с частными интересами в экономике. Это, в частности, сохранение независимости Нацбанка, борьба с монополиями, приватизация госпредприятий, реформа судебной системы.

Что было ранее: 13 ноября в интервью The New York Times Коломойский заявил, что Украине пора отказаться от Запада и налаживать отношения с Россией. По его словам, восстановление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины.

Более чем через неделю, 21 ноября, президент Владимир Зеленский отреагировал на высказывания олигарха. Зеленский подчеркнул, что это его приоритет, а не Коломойского, как главы государства отвечать за международный вектор Украины.

22 ноября стала известно, что украинская власть может запретить возвращение банков владельцам на законодательном уровне – такое условие выдвинул МВФ.

Українська правда