НБУ официально обвинил Коломойского в давлении

Правление Национального банка в открытом обращении пожаловалось на давление со стороны бывшего акционера Приватбанка Игоря Коломойского.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Несколько недель продолжается сфокусированная атака на Национальный банк в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ и даже попытки насильственного вторжения в НБУ "титушек", – говорится в заявлении.

"Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-владелец Приватбанка Игорь Коломойский, который задолжал государству 5,5 млрд долларов, выведенных из Приватбанка до национализации", - заявили в Нацбанке.

Отмечается, что государство в лице президента, правительства, Национального банка "объединены единой позицией, что средства должны быть возвращены".

По словам представителей НБУ, целью атаки со стороны Коломойского является создание управляемого информационного хаоса.

"[Хаос имеет целью] дискредитировать НБУ и реформу по очистке банковского сектора, сменить руководство и в будущем прибегнуть к ручному управлению НБУ; избежать ответственности и необходимости возвращать государству выведенные из Приватбанка средства; помешать сотрудничеству Украины с международными партнерами и прежде всего МВФ, который поддерживает позицию государства, что бывшие владельцы обанкротившихся банков должны вернуть государству средства", - говорится в заявлении регулятора.

Напоминаем:

Олигарх, бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский считает, что в ближайшее время вернет себе банк.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Приватбанк не вернут Коломойскому.

22 ноября стала известно, что украинская власть может запретить возвращение банков владельцам на законодательном уровне – такое условие выдвинул МВФ.

Экономическая правда