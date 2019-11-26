НБУ: Протесты под зданием Нацбанка не блокируют работу регулятора

В Национальном банке заявили, что участники акции протеста "Остановим коррупцию в НБУ", которая началась 13 ноября и продолжается до сих пор, не блокируют работу регулятора.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу банка.

"Центральный банк работает так же полноценно, как и работал до этого. На данном этапе у нас нет ситуации, когда мы не можем функционально выполнять свои обязанности", - отметили в пресс-службе, добавив, что участники митинга пропускают сотрудников Нацбанка на вход и выход из здания.

Отмечается, что сейчас НБУ не ведет переговоров с участниками акции протеста.

"Регулятор принимает во внимание рискованность ситуации и не исключает вероятность того, что в дальнейшем акция протеста сможет создать проблемы для работы", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 ноября после задержания бывших сотрудников НБУ детективами НАБУ, под зданием Нацбанка началась бессрочная акция протеста "Остановим коррупцию в НБУ". Митингующие требуют отставки главы правления Якова Смолия и его первого заместителя Екатерины Рожковой.

По словам пресс-службы банка, количество митингующих меняется ежедневно от нескольких десятков до 1000 и более.

В зону холла здания регулятора участники акции ворвались 25 ноября. Пресс-служба НБУ подчеркнула, что этот инцидент не стал болезненным для Нацбанка и благодаря полиции был быстро устранен.