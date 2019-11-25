Новости 25 ноября: инвесторы "Укрбуда", шантаж ДТЭК, продажа Vodafone
О транзите газа. "Нафтогаз" ответил на предложение "Газпрома" о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора - стороны должны продолжить обсуждение продолжения транзита по европейским правилам в трехстороннем формате.
Об инвесторах "Укрбуда". Инвесторы, которые купили жилье в 26 жилых комплексах Киева, которые строятся под эгидой "Укрбуда", обратились к президенту Владимиру Зеленскому из-за "критической ситуации, которая происходит на строительных площадках в течение последних 4 месяцев".
О продаже Vodafone. Российская телеком-компания МТС 25 ноября официально объявила о продаже 100% доли в Vodafone Украина компании Bakcell.
Об увольнении пол-министерства. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов уволил 15 должностных лиц руководящего состава прежней структуры МЭРТ.
О шантаже ДТЭК. Бурштынская теплоэлектростанция "ДТЭК Западэнерго" объявила о вынужденном простое, в компании заявили, что российский импорт негативно влияет на работу ТЭС.
О скандальной аренде парковки под офисом Приватбанка. Аукционная комиссия КП "Горавтопарк" отменила результаты тендера по аренде парковки перед главным офисом Приватбанка в Днепре из-за нарушения в документах.
О Григоришине и Порошенко. Группа "Энергетический стандарт" Константина Григоришина может потерять контроль над "Винницаоблэнерго", новый потенциальный владелец предприятия - структуры Петра Порошенко.
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Хроники падения империи Григоришина: что достанется бывшему президенту Порошенко
Группа "Энергетический стандарт" Константина Григоришина потеряла контроль над двумя ключевыми активами. Скоро группу могут покинуть другие крупные проекты. Новый потенциальный собственник — Петр Порошенко.
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