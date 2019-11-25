ДТЭК шантажирует три области отключением Бурштынской ТЭС из-за российского импорта

Бурштынская теплоэлектростанция (ТЭС) "ДТЭК Западэнерго" с 22 ноября 2019 объявила о вынужденном простое, в компании заявили, что российский импорт негативное влияет на работу ТЭС.

Об этом сообщил и.о. директора ДТЭК Бурштынская ТЭС Олег Ивахив в письме к главе Бурштынского горсовета Роксолане Джуре, передает Украинская энергетика.

"Бурштынская тепловая электрическая станция "АО" ДТЭК Западэнерго "сообщает о введении с 22 ноября 2019 вынужденного простоя станции, как единственной возможности для предотвращения полному прекращению деятельности ТЭС", - пишет Ивахив.

Руководитель станции жалуется, что импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам заместил электроэнергию национальных ТЭС. А увеличение доли производства "дешевой электроэнергии отечественных АЭС" снизило цены для ТЭС.

"В отдельные дни текущего месяца (цена на "рынке на сутки вперед"- ред.) Снижалась до уровня 91 коп/кВт•ч, что по рыночным ценам на уголь делает производство электроэнергии на ТЭС убыточным", - убеждает Ивахив.

Он считает, что для устранения негативных факторов, которые "угрожают длительным простоем ТЭС", нужно: остановить импорт электроэнергии из России и Беларуси, ввести рынок вспомогательных услуг (для платы станциям за готовность) и погасить задолженность ГП "Энергорынок" перед компаниями.

Напомним, станции "ДТЭК Западэнерго", в том числе - Бурштынская ТЭС, работающих в Бурштынском энергоострове (БУОС) синхронно с энергосистемой Европы.

Электроэнергия из России и Беларуси не имеет доступа к Бурштынского энергоострова, трейдеры могут импортировать электроэнергию из Словакии, Польши, Венгрии и Румынии.

Отмечается, что электроэнергия на Бурштынском энергоострове на РДН до сих пор продается на 30% дороже, чем на остальной территории Украины - по 1754,37 грн/МВт•ч.

Бурштынский энергоостров расположен в пределах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей. Основной источник питания - Бурштынская и теплоэлектростанций (ДТЭК Западэнерго). Энергоостров присоединен к электросетям стран ЕС и работает синхронно с энергосистемой Европы. С Бурштынского энергоострова Украина экспортирует электроэнергию за границу.



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