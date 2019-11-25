Порошенко может забрать у Григоришина "Винницаоблэнерго" за долги

Группа "Энергетический стандарт" Константина Григоришина может потерять контроль над "Винницаоблэнерго", новый потенциальный владелец предприятия - структуры Петра Порошенко.

Об этом говорится в статье ЭП.

Отмечается, что "Энергетический стандарт" Григоришина потерял контроль над двумя ключевыми активами - Сумским НПО им. Фрунзе и "Харьковоблэнерго", которые отныне являются собственностью российского миллиардера Владимира Лукьяненко и его партнера Вадима Новинского.

"Выход этих предприятий из-под контроля Григоришина является следствием его проигрыша оппонентам в Лондонском арбитраже, на кону которого стоял 300 млн долл. Однако это не все потери бизнесмена. Скоро ряды "Энергостандарта" может покинуть еще несколько крупных проектов во главе с "Винницаоблэнерго" .

Их новый потенциальный владелец - структуры Петра Порошенко. Пять лет назад он занял Григоришину десятки миллионов долларов, а сейчас требует их оплаты переданными в залог корпоративными правами.

В лагере Григоришина думают, как помешать планам пятого президента Украины. Если противоядие не найдут, в группе "Энергетический стандарт" не останется ни одного ликвидного актива, а значит, не будет и повода относить ее к числу украинских олигархических кланов", - говорится в статье.

"До того как стать президентом в 2014 году, Порошенко был в хороших отношениях с Григоришиным. У партнеров был ряд совместных бизнес-проектов.

Среди них - Севастопольский морской завод, захваченный российскими оккупантами синхронно с полуостровом, а также девелоперский проект в центре Киева. Вместе с Николаем Мартыненко Порошенко и Григоришин владели 4 га земли на ул. Лаврской, где располагалась бывшая обувная фабрика "Киев", - отмечается в статье.

"Порошенко занял Григоришину около 90 млн долл", - говорит собеседник ЭП.

По его словам, лидер "Энергетического стандарта" брал деньги в долг до президентства партнера, но после того как тот резко увеличил свой политический статус, обстоятельства изменились: Порошенко стал требовать деньги назад.

Рассчитываться Григоришину нечем, так что эти отношения начинают развиваться по кальке отношений с Лукьяненко. Первый претендент на выбывание из группы - 50% акций "Винницаоблэнерго".

Сейчас этим пакетом владеет контролируемое Григоришиным ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО), но судьба этих акций висит на волоске.

По данным источников ЭП, их залогодержателем является компания Linquist Services Limited (Британские Виргинские острова), которую в 2018 году телеканал Al Jazeera вспоминал как структуры Петра Порошенко.

"Условиями договора залога предусмотрено право залогодержателя самостоятельно в одностороннем порядке обратить взыскание на предмет залога (50% акций" Винницаоблэнерго" - ЭП)", - говорится в договоре.

"Со стороны Порошенко никаких агрессивных действий не было, но сейчас у нас все только и говорят о том, что он хочет забрать "Винницу", - отмечает представитель "Энергетического стандарта".

Интерес Порошенко к "Винницаоблэнерго" объясняется не только желанием вернуть деньги, но и вписывается в его бизнес-модель: ЭП уже сообщала о создании офиса по управлению энергетикой во главе с Виталием Цадо.

"Он должен был управлять облэнерго с контрольными пакетами акций в собственности государства: "Харьковоблэнерго", "Николаевоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго", но после фиаско на выборах от этой идеи отказались. Однако отказываться от контроля над "Винницаоблэнерго" Порошенко нет никакого смысла, так что для этого ему не нужен административный ресурс.

Пять лет назад фирма ICU близкого ему Макара Пасенюка купила 25% "Винницаоблэнерго". Переход в собственность Порошенко 50% акций Григоришина позволит экс-президенту установить контроль над компанией ", - говорится в статье.

Читайте подробнее в статье: Хроники падения империи Григоришина: что достанется бывшему президенту Порошенко

Напомним:

По словам олигарха Игоря Коломойского, в 2013-2014 гг. Порошенко, еще до того, как стал президентом, одолжил Константину Григоришину 50 млн долларов. А взамен он взял под залог акции "Винницаоблэнерго". Средства Григоришин якобы получил от Порошенко через оффшоры.

Коломойский рассказал, что Григоришин с Порошенко до сих пор не рассчитался и кому сейчас принадлежат акции "Винницаоблэнерго" у олигарха не знают: "То ли Григоришину срок погашения задолженности продолжили, то Порошенку уже перешли в собственность".

Также олигарх посоветовал Порошенко готовиться к гражданским судебным процессам, которые его ожидают.

21 октября на телеканале "1+1" вышла программа о причастности Порошенко к повышению тарифов в Виннице.

В программе говорилось о том, что продает электроэнергию в Виннице дочерняя компания "Винницаоблэнерго" - "Энера Винница". 75% акций компании "Винницаоблэнерго" принадлежат Григоришину, а почти 25% компании получила ICU, которую называют "кошельком Порошенко".

Экономическая правда