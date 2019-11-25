Инвесторы призвали Зеленского разобраться в "критической ситуации" по "Укрбуду"

Инвесторы, которые купили жилье в 26 жилых комплексах Киева, которые строятся под эгидой "Укрбуда", обратились к президенту Владимиру Зеленскому из-за "критической ситуации, которая происходит на строительных площадках в течение последних 4 месяцев".

Об этом говорится в петиции на сайте президента от 23 ноября, автором которой является Дмитрий Потапов.

Отмечается, что инвесторы "крайне обеспокоены критической ситуацией, которая происходит на строительных площадках в течение последних 4-х месяцев, начиная с июля 2019-го (приостановление строительства и перенос сроков ввода в эксплуатацию объектов на год и более), неспособностью застройщика выполнять взятые на себя обязательства".

Также они подозревают о хищении миллиардов гривен инвесторов с использованием имени государственной корпорации.

В петиции отмечается, что многократные попытки получить объяснения ситуации от главы совета директоров ГП "Укрбуд" Пелиха Ю.К., директора ООО "Укрбуд Девелопмент" Майбороды А.Г., директора ООО "ФК "ЖИЛЬЕ-КАПИТАЛ" Смелого Е.М. и бенефициара генерального подрядчика ООО "Северо-украинский строительный альянс" Якусевича А.Г., были проигнорированы, не было предоставлено правдивых планов по завершению строительства, а обещания корпорации многократно нарушались.

Инвесторы просят Зеленского лично приобщиться к урегулированию кризисной ситуации, создав рабочую группу из представителей Офиса президента, Кабмина, КГГА, ГАСИ, Украинской государственной строительной корпорации "Укрбуд", ООО "Укрбуд Девелопмент", ООО "ФК "ЖИЛЬЕ-КАПИТАЛ" и представителей инициативной группы инвесторов.

Также они просят президента "лично провести учредительное заседание для предотвращения необратимых разрушительных последствий на рынке недвижимости Украины".

Сейчас идет сбор подписей, петиция собрала 593 подписи из 25000 необходимых.

Напомним:

Ранее советник мэра Киева Виталия Кличко Маским Бахматов заявил, что группа "Укрбуд" не обанкротится, потому что туда зашел новый инвестор.

Доли в строительной корпорации "Укрбуд Девелопмент" приобрели топ-менеджер малоизвестной компании Евгений Дикин и фермер Василий Полевой.

Предыдущим владельцем "Укрбуд девеломент" был "Базерт Девелопмент Елелпи", который принадлежал экс-нардепу Максиму Микитась. Это было указано в его декларации 2019 года. Конечным бенифециаром компании была Яна Левенец.