Зеленский: Более половины производства Укрспирта находится в "тени"

Президент Владимир Зеленский заявил, что 55% производства "Укрспирта" находится в тени.

Об этом он сказал во время совещаний по вопросам развития спиртовой отрасли Украины в рамках поездки в Тернопольскую область, передает "Укринформ".

"Такая у меня есть статистика, вы скажете, так это или нет, то есть более половины, 55% производства сейчас "Укрспирта" в тени, государственные заводы контролируются криминальными группировками более 10 лет", - подчеркнул он.

В то же время заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив рассказала, что, начиная с 2016 года, почти в 5 раз уменьшился финасовый результат госпредприятия.

"Это так же влияет на уплату налогов. Если налог на прибыль "Укрспирт" платил в 2016 году почти 30 млн, то в 2018 году ни копейки налога на прибыль крупнейший государственный спиртовой монополист не уплатил в бюджет", - отметила она.

По ее словам, из-за нелегального рынка спирта государственный и местные бюджеты ежегодно недополучают 8 млрд гривен.

Напомним:

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства объявило конкурсный отбор на должность руководителя госпредприятия "Укрспирт".

23 октября исполняющим обязанности директора госпредприятия "Укрспирт" был назначен Сергей Блескун вместо Юрия Лучечко; в тот же день правительство уволило председателя правления ОАО "Аграрный фонд" Андрея Радченко.

Кабмин проведет внеплановый аудит Укрспирта и Агрофонда.

Минэкномики в рамках реформирования спиртовой отрасли предлагает установить камеры наблюдения на всех работающих спиртзаводах и gps-трекеры на транспортных средствах.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, призванный либерализировать деятельность в сфере производства и оборота этилового спирта.

Экономическая правда