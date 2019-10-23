Правительство уволило главу Госпродпотребслужбы
Среда, 23 октября 2019, 18:00
Кабинет министров уволил с должности главу Госпродпотребслужбы Владимира Лапу и его первого заместителя Андрея Жука.
Об этом сообщает AgroPortal.ua с ссылкой на собственные источники.
Кроме этого, отмечается, что правительство уволило председателя правления ОАО "Аграрный фонд" Андрея Радченко.
Сам Лапа позже подтвердил свое увольнение с должности.
Экономическая правда
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