Правительство уволило главу Госпродпотребслужбы

Кабинет министров уволил с должности главу Госпродпотребслужбы Владимира Лапу и его первого заместителя Андрея Жука.

Об этом сообщает AgroPortal.ua с ссылкой на собственные источники.

Кроме этого, отмечается, что правительство уволило председателя правления ОАО "Аграрный фонд" Андрея Радченко.



Сам Лапа позже подтвердил свое увольнение с должности.

Экономическая правда