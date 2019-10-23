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Правительство уволило главу Госпродпотребслужбы

Среда, 23 октября 2019, 18:00

Кабинет министров уволил с должности главу Госпродпотребслужбы Владимира Лапу и его первого заместителя Андрея Жука.

Об этом сообщает AgroPortal.ua с ссылкой на собственные источники.

Кроме этого, отмечается, что правительство уволило председателя правления ОАО "Аграрный фонд" Андрея Радченко.

Сам Лапа позже подтвердил свое увольнение с должности. 

Экономическая правда

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Госпродпотребслужба

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