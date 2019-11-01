Минэкономики объявило конкурс на главу "Укрспирта"

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства объявило конкурсный отбор на должность руководителя госпредприятия "Укрспирт".

Об этом сообщил в Facebook глава министерства Тимофей Милованов.

"Объявлен конкурс на главу Укрспирта. Временно исполняющий обязанности - Сергей Блескун", - написал он.

В приказе об объявлении конкурса говорится, что заявки от лиц, желающих принять участие в отборе, будут приниматься в течение 30 дней после публикации объявления об отборе.

Напомним:

23 октября исполняющим обязанности директора госпредприятия "Укрспирт" был назначен Сергей Блескун вместо Юрия Лучечко; в тот же день правительство уволило председателя правления ОАО "Аграрный фонд" Андрея Радченко.

Кабмин проведет внеплановый аудит Укрспирта и Агрофонда.

Минэкномики в рамках реформирования спиртовой отрасли предлагает установить камеры наблюдения на всех работающих спиртзаводах и gps-трекеры на транспортных средствах.

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Экономическая правда