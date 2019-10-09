Новости 9 октября: рекордная прибыль Приватбанка, тарифы на тепло, рост цен

О рейтинге конкурентоспособности. В ежегодном рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума Украина заняла 85 место из 141, в 2018 году Украина занимала 83 место из 140.

О транзите газа. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что не видит смысла и выгоды для страны продолжать транзитный контракт с российским "Газпромом" на действующих условиях.

О рекордной прибыли Приватбанка. По результатам работы 9 месяцев 2019 года Приватбанк увеличил чистую прибыль до 27,4 миллиарда гривен, что является новым абсолютным рекордом для банка и всей банковской системы Украины.

Об увольнениях в правительстве. Кабинет министров уволил главу Государственной регуляторной службы Ксению Ляпину и временно исполняющего обязанности директора провайдера аэронавигационного обслуживания "Украэрорух" Александра Доценко.

О тарифах на тепло. Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" готовит новые тарифы на отопление с 1 января 2020 года. Цены могут вырасти на 30%.

О шулявском путепроводе. Мэр Киева Виталий Кличко 7 октября подписал распоряжение о переутверждении проекта реконструкции Шулявского моста с увеличенной до 1,05 млрд грн сметной стоимости работ.

О росте цен. В сентябре 2019 года потребительские цены в Украине выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Выросли впервые за 3 месяца.

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