Коболев не видит смысла продлевать контракт с "Газпромом" на старых условиях

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что не видит смысла и выгоды для страны продолжать транзитный контракт с российским "Газпромом" на действующих условиях.

Об этом он сказал во время Украинской газового форума, передает "Интерфакс-Украина".

"Мне трудно представить, почему новой компании (оператор ГТС Украины - ред.), почему украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.

Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то короткие условия, другие объемы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы ее занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором", - подчеркнул Коболев.

Он отметил, что новый украинский оператор уже передал российской стороне проект межоператорского соглашения (interconnection agreements), регулирующий вопросы присоединения сетей.

"Как только эти документы будут подписаны, следующим шагом мы сможем обсуждать доступные мощности, сколько мощностей необходимо "Газпрому", на какой срок, какие могут быть тарифы. Поэтому я не вижу другого пути, и я не вижу для украинской стороны никакого смысла идти на какие-то другие суррогатные варианты. Зачем? Какой смысл?", - добавил глава "Нафтогаза".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что "Газпром" подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если она конца года имплементирует европейское законодательство. В противном случае "Газпром" готов продлить действующий контракт на прокачку газа.

Напомним:

Во время последнего раунда трехсторонних переговоров по газу в сентябре Украина, РФ и ЕС согласовали в принципе, что будущий контракт будет базироваться на законах и правилах ЕС, сообщил по итогам Шефчович.

По длительности контракта, объемам и тарифам договоренности пока нет.

Украинская сторона и ЕК предлагают России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.

Россия настаивает на продлении срока действия существующего соглашения на год с прокачкой 10-15 млрд куб. метров. Срок действия текущего контракта заканчивается 31 декабря.

Трехсторонние газовые переговоры между Еврокомиссией, Украиной и Россией запланированы на 28 октября.